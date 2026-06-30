امام شهید افق جدیدی در شعر و ادبیات انقلاب گشود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «برای پدر» مجموعه اشعار با موضوع سوگواژه‌های شاعران جبهه مقاومت در فراق رهبر شهید انقلاب در مراسمی با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، رونمایی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری درباره انتشار کتاب برای پدر گفت: در این بعثت شعری و رستاخیز واژه‌گانی شعرای بلند آوازه‌ای حضور دارند و اشعاری از شاعران ۱۱ کشور در این اثر درج شده که هم جای تامل و هم تشکر دارد.

وی گفت: زبان فارسی در طول تاریخ خود بعنوان رسانه زبان وحی، توانسته بسیار خوب کار کند، مخصوصا وقتی جلوه شعری آن به میان می‌آید. آقا زبان فارسی را از این منظر و بعنوان یک رسانه متفاوت می‌دیدند. این اشراف و آشنایی عمیق با هر دو عرصه و دیدن خدمات متقابل آنها (زبان فارسی و زبان وحی) که گویا زبان فارسی ماموریت پیدا کرده رسانه‌ی زبان وحی باشد، شاید مختص ایشان بود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه حضرت امام راحل خود اهل قلم و واژه‌سازی و شعر بودند، گفت: خدا توفیق داده که هر دو امام ما این ذوق و سلیقه را داشتند و امام شهید با آن شناخت و اشراف دقیق گام بلندی در این عرصه برداشتند. امام شهید در این نهضت ادبی، انقلابی ایجاد کردند و افقی که تعیین می‌کردند، کاملا تمدنی و متفاوت از دیگران بود. ایشان در تربیت شاعر به کمتر از سعدی و حافظ و.‌. قانع نبود و همین نگاه امروز این آثار فاخر و این حجم از شاعران ممتاز را تربیت کرد.

امام جمعه موقت تهران، تصریح کرد: باید قدردان حکمرانی ادبی که آقای شهید از جایگاه رهبری ایجاد کردند باشیم و باید با همان نگاهی که ایشان داشتند، این راه را با همت مضاعف، دنبال کرد و امیدواریم بتوانیم این عرصه را هم در شرح شخصیت ادبی آقا، هم دیگر خدمات بی‌نظیری که ایشان داشتند و همچنین در عرصه امید و آرزویی که در تربیت شاعران بزرگ داشتند، دنبال کنیم.

وی در پایان گفت: این ایام فرصتی است تا در رابطه با شخصیت ادبی رهبر شهید کار شود و به موضوع ادبیات و زبان شناسی ایشان پرداخته شود.

در بخش دیگری از مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ گفت: اگر امروز ما شعر آیینی و هنر انقلابی را در این جایگاه می‌بینیم، مدیون امام شهید هستیم. ایشان هنر انقلابی و شعر آئینی را احیا کردند و از این جهت حق حیات بر گردن شعر و هنر دارند.

وی با اشاره به روند چگونگی تولید کتاب «برای پدر» گفت: ما در اوج سوگ ملت، شاهد کنشگری شعرای عزیز در این ایام و در رثای آقای شهیدمان بودیم و آثاری که در این ایام سروده شد، بسیار جلوه گری کرد. با توجه به این موضوع تصمیم گرفتیم این آثار را جمع آوری و در قالب کتاب تدوین کنیم.

در ادامه این مراسم قاسم صرافان، احمد بابایی و محمد رسولی اشعاری در فراق قائد شهید انقلاب قرائت کردند و محمدرضا سنگری به ویژگی‌های کتاب برای پدر اشاره کرد.



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