به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ این مرکز با هدف اطلاعرسانی و راهنمایی دقیق به عموم مردم درباره جزئیات برنامههای مرتبط با مراسم، خدمات پاسخگویی تلفنی ارائه میدهد.
علاقهمندان و عموم مردم میتوانند برای دریافت اطلاعات، ویژه مشترکین همراه اول با شماره ۹۹۹۲ تماس بگیرند و سایر مشترکین اپراتورها نیز از طریق شماره ۰۹۱۲۹۹۹۲ با این مرکز ارتباط برقرار کنند.
گفتنی است، اطلاعرسانیهای تکمیلی از طریق رسانه رسمی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در پیامرسانها به نشانی @Badraghe_Agha منتشر میشود.
این اطلاعیه با هشتگهای #باید_برخاست و #یالثارات_الحسین(ع) منتشر شده است.
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