به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در نشست هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور مسئولین استانی و در جمع خبرنگاران که شامگاه ۸ تیر در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تشریح آخرین تمهیدات استان برای برگزاری این مراسم، اظهار کرد: از حدود دو ماه گذشته ستاد برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در قم تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

استاندار قم با بیان اینکه برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم ۶ کارگروه و ۲۷ کمیته تخصصی تشکیل شده است، گفت: تشییع رهبر شهید یک حرکت کاملاً مردمی است و دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند. از همین‌رو تأمین امنیت، خدمات بهداشتی، پشتیبانی از موکب‌ها، تأمین اقلام مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.

بهنام‌جو با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری مراسم، افزود: با ورود به روزهای پایانی، فعالیت ستاد به صورت ۲۴ ساعته دنبال می‌شود تا شرایط مناسبی برای حضور مردم قم، زائران استان‌های مختلف و همچنین میهمانان خارجی فراهم شود.

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در بلوار پیامبر اعظم(ص)

استاندار قم درباره برنامه‌های مراسم نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در محور پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران پیش‌بینی شده است، اما جزئیات نهایی مراسم پس از تأیید نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره زمان آغاز مراسم نیز اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که مراسم از ساعت ۵ بامداد شروع خواهد شد تا بخش عمده برنامه پیش از شدت گرفتن گرمای هوا برگزار شود.

استاندار قم با اشاره به تمهیدات اسکان زائران بیان کرد: ظرفیت اسکان حدود یک میلیون نفر در مراکز اقامتی، مدارس، دانشگاه‌ها، اماکن ورزشی، واحدهای اداری و مجموعه‌های وابسته به اداره‌کل اوقاف فراهم شده است.

وی ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، استقبال مردم قم برای میزبانی از زائران نیز بسیار چشمگیر بوده و بسیاری از شهروندان اعلام کرده‌اند که منازل خود را در اختیار عزاداران قرار می‌دهند. این فرهنگ میزبانی پیش از این نیز در مناسبت‌هایی مانند نیمه شعبان تجربه شده و امسال نیز مردم قم در کنار پذیرایی از بستگان خود، آمادگی میزبانی از دیگر زائران را دارند.

آمادگی یک‌هزار و ۷۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران

بهنام‌جو از اعلام آمادگی حدود یک‌هزار و ۷۰۰ موکب برای خدمت‌رسانی در سطح شهر خبر داد و گفت: این موکب‌ها در حوزه‌های فرهنگی و پذیرایی به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور میهمانان خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به ظرفیت جامعه‌المصطفی، شمار زیادی از طلاب و دانشجویان خارجی به همراه خانواده‌هایشان در این مراسم حضور خواهند داشت و علاوه بر آن، برای پذیرایی از میهمانان ویژه خارجی نیز برنامه‌ریزی شده است.

استاندار قم تأمین اقلام مورد نیاز زائران را از دیگر اقدامات ستاد عنوان کرد و افزود: اقلامی مانند نان، برنج، روغن و سایر مایحتاج ضروری تأمین شده و همچنین ۲۰ میلیون بطری آب معدنی برای خدمات‌رسانی در طول مراسم آماده شده است.

محدودیت تردد خودروهای شخصی شهروندان قمی

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه «بدرقه رهبر شهید ایران در قم» خبر داد و گفت: زائران می‌توانند از طریق این سامانه برای اسکان و بهره‌مندی از خدمات درمانی و بهداشتی ثبت‌نام کنند. همچنین ۶۰ تا ۷۰ اکیپ خدماتی در طول مسیر مراسم برای ارائه خدمات و رسیدگی به گمشدگان مستقر خواهند شد.

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت ورود زائران به قم اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی استان‌های مختلف انجام شده تا از ظرفیت‌های اسکان استان استفاده شود.

همچنین فرمانده سپاه علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) طی نامه‌ای به سپاه‌های سراسر کشور خواستار سازماندهی اعزام زائران به قم به شیوه کاروان‌های اربعین شده است تا انتقال زائران عمدتاً با اتوبوس انجام شود و از ترافیک ناشی از تردد خودروهای شخصی جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی پارک‌سوارها در مبادی ورودی قم تصریح کرد: محدودیت‌هایی نیز برای تردد خودروهای شخصی شهروندان قمی در روز مراسم اعمال خواهد شد تا تردد زائران در محور پیامبر اعظم(ص) با سهولت بیشتری انجام شود و جزئیات این محدودیت‌ها حداکثر تا صبح شنبه اعلام خواهد شد.

یادآور می‌شود، مسئولین هر یک از کارگروه‌های موثر در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تمهیداتی را برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم اندیشیدند.

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