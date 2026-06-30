به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرامرز عظیمی شهردار کلانشهر قم، در جلسه مشترک با قائم‌مقام مدیر حوزه علمیه قم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده مدیریت شهری برای برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران»، از بسیج همه ظرفیت‌های شهرداری برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد برگزاری مراسم، مسئولیت کارگروه‌های اسکان، خدمات شهری و گمشدگان به شهرداری قم واگذار شده است، اما مدیریت شهری خود را محدود به این سه حوزه نمی‌داند و تمام توان خود را برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت حضور گسترده زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار خواهد گرفت.

شهردار کلانشهر قم با تأکید بر اینکه این مراسم تنها به شهر قم اختصاص ندارد، افزود: این آیین، رویدادی ملی است و ظرفیت‌های کشور باید در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن پای کار باشند. شهرداری قم نیز در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، تمام امکانات و توان خود را برای خدمت‌رسانی مطلوب و برگزاری شایسته این مراسم به میدان آورده است.

عظیمی در پایان تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های شهرداری قم تا حد امکان برای برگزاری این مراسم بسیج خواهد شد تا بتوانیم میزبانی درخور شأن زائران و عزادارانی که برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید به قم سفر می‌کنند، داشته باشیم.

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