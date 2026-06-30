به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز افتتاحیۀ دورۀ تخصصی «نبرد وجودی» با سخنرانی ریاست دانشگاه قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدحسین شریفی و مسئول مجموعه شهید چمران، علی‌اصغر سیاحت در دانشگاه بین المللی قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمدحسین شریفی ضمن تشکر از متولیان برگزاری این دوره، گفت: «با توجه به سرفصل‌هایی که برای این دوره مشخص شده است و اساتید مطرحی که در این رابطه دعوت شده‌اند، می‌توان گفت که دورۀ نبرد وجودی دورۀ بسیار مغتنم و ارزشمندی می‌باشد.»

وی در ادامه برای تبیین ابعاد معرفتی نبرد وجودی و وجه نام‌گذاری این دوره بیان کرد: «عده‌ای معتقدند انقلاب اسلامی باعث شد دست آمریکا و دنیای غرب از منافع اقتصادی [سرشاری] کوتاه بماند. آن‌ها به دنبال سود و منافع خویش بودند. در نتیجۀ بازماندن از این منافع اقتصادی به نزاع با انقلاب اسلامی پرداختند. این در حالی است که مسئلۀ تقابل، عواملی بسیار عمیق‌تر از عوامل اقتصادی، هسته‌ای و ... دارد.

رئیس دانشگاه قم ادامه داد: «اختلاف ما با غرب در مورد این قطار، بر سر تعداد واگن‌های آن نیست. اختلاف ما بر سر لوکوموتیوران آن هم نیست. اختلاف ما بر روی اصل ریل‌گذاری می‌باشد. انقلاب اسلامی می‌گوید من این ریل‌گذاری را از اساس قبول ندارم. این معنای نبرد وجودی می‌باشد.»

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا می توانیم با جبهۀ کفر به صلح و تفاهم برسیم؟ گفت: اساساً صلح، تفاهم و مذاکره با دشمنان اسلام به صورت تاکتیکی و در راستای تعبیر نرمش قهرمانانۀ امام شهید امکان پذیر است؛ اما در زمینۀ راهبردها این مسئله ممکن نخواهد بود. این نبرد، نبردی وجودی است. پایه و اساس این دو با یکدیگر در تضاد می‌باشد.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن در زمینۀ تبیین نبرد وجودی بین دین‌داران و دین‌ستیزان اظهار داشت: «در آیۀ ۸۲ سورۀ مائده آمده است که ای پیامبر یهود و نصارا تو را هرگز به رسمیت نمی‌شناسند مگر آنکه دست از دین خود و هویت دینی خود برداری.»

حجه‌الاسلام شریفی در ادامه بیان کرد: «در آیۀ ۲۱۷ سورۀ بقره مطرح شده است که آنان پیوسته با شما می‌جنگند تا وقتی که دین و سبک زندگی شما را تغییر دهند. با این توصیفات، قرآن این نبرد را یک تقابل وجودی مطرح می‌کند و آن را هویتی می‌داند.»

او با بیان دسته‌ای دیگر از آیات قرآن در مورد پیامدهای کرنش علیه دشمن تصریح کرد: قرآن دستور می‌دهد و می‌گوید شما به عنوان مسلمان حق ندارید که در برابر خواسته های دشمن کوتاه بیایید. نباید یک گام عقب نشینی کنید. و در ادامه می گوید که اگر شما خواسته‌های دشمن را بپذیرید و در برابر خواسته‌های آنها کرنش به خرج بدهید، پشتیبانی خدارا از دست می دهید.

وی با بیان نتیجۀ دیگری که در اثر کرنش در مقابل دشمن در انتظار جامعۀ اسلامی است، بیان کرد: [قرآن] می‌فرماید: اگر پذیرفتید و به خواسته‌های دشمن تن دادید، به خودتان ظلم کرده‌اید. خداوند می‌گوید: اگر یک قدم عقب بیایید و آن‌ها بر شما مسلط شوند شما را رجم می‌کنند. با خفت و خواری شما را می‌کشند.

در ادامۀ افتتاحیۀ دورۀ نبرد وجودی، مسئول مجموعۀ شهید چمران و دبیر دورۀ نبرد وجود به بیان نکاتی در مورد هدف، ضرورت و نحوۀ برگزاری دوره پرداختند.

دورۀ نبرد وجودی به همت مدرسه تشکیلاتی شهید چمران و با همکاری پژوهشکده مقاومت اسلامی دانشگاه بین‌المللی قم به صورت حضوری و غیرحضوری در طول سه ماه تابستان برگزار می‌شود. این دوره با هدف تبیین ابعاد مختلف نبرد وجودی انقلاب اسلامی و صهیونیسم بین‌الملل ناظر بر دو جنگ تحمیلی اخیر با حضور اساتید مطرح کشوری در حوزۀ جنگ و دشمن‌شناسی برنامه‌ریزی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق شماره تماس ۰۹۹۱۱۰۵۳۴۸۴ و آیدی @NabardVojodi ویژه برادران و شماره ۰۹۰۵۴۵۳۲۱۱۶ و آیدی @ad_raz ویژه خواهران اقدام کنند.

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