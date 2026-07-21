گلدمن ساکس: در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز، بهای نفت ممکن است به ۱۲۰ دلار برسد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش بانک سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس»، در صورت تداوم محدودیت‌های عرضه و بازنگشتن کامل تولید کشورهای حوزه خلیج فارس تا پایان سال ۲۰۲۷، میانگین قیمت نفت برنت در سال آینده نیز به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.

هم‌زمان، بازار نفت تحت تأثیر اخبار مربوط به تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و ایران، ادامه درگیری‌ها و همچنین تهدید انصارالله یمن به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان قرار دارد.

با وجود این چشم‌انداز، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه اندکی کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که بهای نفت برنت با افت ۰.۳ درصدی به ۸۸.۸۳ دلار و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا به ۸۲.۴۹ دلار در هر بشکه رسید. تحلیلگران معتقدند تشدید تنش‌ها در غرب آسیا و کاهش صادرات نفت کشورهای منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های پیشین گلدمن ساکس درباره قیمت ۸۰ دلاری نفت در پایان سال جاری را با افزایش قابل توجهی مواجه کند.

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