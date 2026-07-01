به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای میدانی و پزشکی منتشر شده توسط الجزیره پرده از واقعیت هولناکی در غزه برمیدارد: پزشکان بهطور مکرر با کودکانی مواجه میشوند که تنها با یک گلوله هدف قرار گرفتهاند، در حالی که بزرگسالانی که دقیقاً در کنار آنها بودهاند، هیچ آسیبی ندیدهاند. کمیسیون سازمان ملل تأیید کرده است که ۱۷ پزشک در بیمارستانهای مختلف شاهد این الگوی ثابت از جراحات بودهاند؛ تنها یک پزشک در دو هفته اول مأموریت خود، پنج مورد جداگانه از کودکانی را مشاهده کرد که توسط کوادکوپترها هدف قرار گرفته بودند.
آمارها عمق این فاجعه انسانی را نشان میدهند. در دو سال اول جنگ، ارتش اسرائیل بیش از ۲۰ هزار کودک را به قتل رسانده است که این رقم معادل تقریباً یکسوم کل کشتهشدگان و ۲ درصد از کل جمعیت کودکان غزه است. اگرچه اکثر این کودکان در حملات هوایی جان باختهاند، اما مستندات سازمان ملل روش مرگبار و عامدانه دیگری را فاش میکند: اصابت مستقیم گلوله به بدن کودکان.
بر اساس تحلیلهای جرمشناسی در گزارشهای سازمان ملل، از ۱۶۸ مورد مستند شده از شلیک به کودکان، ۷۳ مورد اصابت به ناحیه سر و ۲۲ مورد به قفسه سینه بوده است. کارشناسان تأکید میکنند که وجود یک زخم منفرد و تمیز نشاندهنده دقت بسیار بالا در شلیک است؛ امری که ثابت میکند این گلولهها به صورت کاملاً تصادفی شلیک نشده، بلکه با دقت روی بدن کودکان نشانهگیری شدهاند.
تکنولوژی مورد استفاده در این حملات، فرضیه خطای نظامی را کاملاً رد میکند. ارتش اسرائیل از تفنگهای تکتیرانداز پیشرفته DAN 338 و کوادکوپترهای مجهز به دوربینهای با وضوح بالا و دید در شب استفاده میکند که به اپراتور اجازه میدهد هدف را با وضوح کامل ببیند. مقامات اسرائیلی در تلویزیون این کشور، دقت این پهپادها را چیزی توصیف کردهاند که هیچ تکتیرانداز انسانی نمیتواند به آن دست یابد، اما این دقت بهجای تفکیک نظامیان از غیرنظامیان، برای هدفگیری دقیق کودکان به کار رفته است!
یکی از گیراترین و در عین حال شوکهکنندهترین بخشهای گزارش الجزیره، تکرار الگوی «کودکِ تیرخورده و والدینِ دستنخورده» است. کادر درمان بارها گزارش دادهاند که در موارد متعدد، کودک هدف قرار گرفته اما والدین او که در فاصله چند سانتیمتری بودهاند، حتی یک خراش هم برنداشتهاند. دستکم ۷۰ مورد از این کودکان توسط کوادکوپترهایی هدف قرار گرفتهاند که اپراتور آنها مستقیماً از پشت مانیتور شاهد صحنه بوده و سپس فرمان شلیک را صادر کرده است!
الجزیره ادامه میدهد حتی توافقات بینالمللی و آتشبسها نیز نتوانستهاند این روند را متوقف کنند. طبق دادههای یونیسف، تنها از اکتبر ۲۰۲۵ به این سو، بیش از ۱۰۰ کودک دیگر در غزه کشته شدهاند. گزارشها حاکی از افزایش حملات در نزدیکی مرزهای نامشخصی موسوم به «خط زرد» است؛ مرزهای سیالی که توسط ارتش اسرائیل تعیین شده و عبور از آنها به قیمت جان کودکان تمام میشود!
این رسانه افزود برای بازماندگان این شلیکهای دقیق، زندگی با معلولیتهای دائمی همراه شده است. غزه اکنون دارای بالاترین نرخ کودکان قطع عضو در جهان است؛ ۸۴۶ کودک دست یا پای خود را از دست دادهاند و بیش از ۲۱ هزار کودک دیگر با معلولیتهای جدید دست و پنجه نرم میکنند. الجزیره در پایان تأکید میکند که اگرچه بمبها شاید جایی برای ادعای «اشتباه» باقی بگذارند، اما شلیک یک گلوله دقیق به قلب یا سر یک کودک، پیامی جز تعمدی بودن این جنایات ندارد!
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