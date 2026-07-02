به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی اعلام کردند هشام خالد حمد، از ساکنان رفح در جنوب نوار غزه، بر اثر جراحاتی که یک سال پیش در حملات رژیم صهیونیستی برداشته بود، به شهادت رسید. همزمان، توپخانه ارتش اشغالگر مناطقی از محله التفاح در شرق شهر غزه، اطراف چهارراه السنافور، شمال و شرق اردوگاه البریج و همچنین شرق خان‌یونس را هدف حملات و عملیات تخریب قرار داد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی همچنان با حملات هوایی و توپخانه‌ای، تخریب گسترده مناطق مسکونی، هدف قرار دادن محل استقرار آوارگان و تداوم محدودیت در ورود کالا، کمک‌های بشردوستانه و رفت‌وآمد، مفاد توافق آتش‌بس را نقض می‌کند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر گذشته تاکنون، ۱۰۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده، ۳۳۸۰ نفر زخمی و ۷۸۶ پیکر نیز از زیر آوار خارج شده‌اند. همچنین شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۵۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۸۸ نفر رسیده است.

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