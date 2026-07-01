توقف سناتور راجه ناصر توسط پلیس خلاف قانون و دموکراسی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سهیل اکبر شیرازی، رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین بلوچستان، اقدام پلیس در متوقف کردن سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با قانون اساسی، قوانین کشور و سنتهای دموکراتیک دانست.
وی گفت جلوگیری از رفتن یک نماینده منتخب مردم به منزل شخصیاش، نه تنها نقض حقوق و اختیارات قانونی اوست، بلکه توهین به رأی مردم و نظام پارلمانی نیز محسوب میشود.
شیرازی افزود: اگر با یک سناتور منتخب و رهبر مخالفان چنین رفتاری صورت گیرد، درباره امنیت حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان عادی نیز پرسشهای جدی مطرح میشود. چنین اقداماتی به اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی آسیب میزند و با اصل حاکمیت قانون سازگار نیست.
رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین بلوچستان از دولت فدرال و نهادهای مسئول خواست تحقیقات فوری، شفاف و بیطرفانهای درباره این حادثه انجام دهند و در صورت اثبات تخلف یا سوءاستفاده از اختیارات از سوی هر مأمور، مطابق قانون با او برخورد شود تا در آینده از تکرار چنین رفتارهایی با نمایندگان منتخب و شهروندان جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد که مجلس وحدت مسلمین همچنان در همه مجاری قانونی و دموکراتیک برای دفاع از حاکمیت قانون اساسی، ارزشهای دموکراتیک، آزادیهای مدنی، شأن پارلمان و احترام به نمایندگان منتخب مردم، صدای خود را بلند خواهد کرد.
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