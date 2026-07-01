به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه ادامه بحران شدید برق و افزایش ساعات قطعیهای مکرر در عراق، سامانههای انرژی خورشیدی به گزینهای و سرمایهگذاری تبدیل شدهاند که شمار بیشتری از شهروندان عراقی برای تأمین نیازهای روزانه انرژی خود به سمت آن روی میآورند.
براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیرهنت»، این اقدام تلاشی جدی برای کاهش وابستگی کامل شهروندان عراقی به ژنراتورهای محلی است ژنراتورهایی که هزینههای مالی سنگینی بر مردم عراق تحمیل میکنند و به آلودگی محیطزیست نیز دامن میزنند. عراقیها به دنبال ثباتی هستند که شبکه برق ملی سالهاست نتوانسته آن را فراهم کند.
«ابراهیم نهاد» درباره تجربه خود در این زمینه میگوید نبود اتکا به برق ملی، شهروندان عراقی را دائماً در وضعیت سردرگمی قرار داده است. چرا که قیمت هر آمپر برق ژنراتورهای محلی در برخی مناطق به ۲۰ هزار دینار (۱۵ دلار) میرسد، در حالی که قبض برق ملی گاهی از ۱۰۰ هزار دینار (۷۶ دلار) نیز فراتر میرود.
نهاد توضیح میدهد که سامانههای خورشیدی در ساعات روز برق را بهطور مستقیم تأمین میکنند و با استفاده از باتریها، امکان ذخیره انرژی برای شب فراهم میشود. موضوعی که شهروند عراقی را از خرابی ژنراتورها، نوسانات شبکه و قطعیهای ناگهانی رها میکند.
«کامل الکعبی» نیز میگوید پس از سالها تحمل مشکلات روزمره ناشی از بحران برق و تأثیر آن بر خانوادهاش، تصمیم گرفت یک سامانه خورشیدی در خانه نصب کند. او تأکید میکند که نتیجه این کار بسیار مثبت و آرامشبخش بوده و زندگی روزمره آنها را تغییر داده است.
الکعبی خواستار آن است که شرکتها با ارائه طرحهای فروش اقساطی و تسهیلات مالی، امکان استفاده از این فناوری را برای همه اقشار جامعه، از کارگران گرفته تا کارکنان حوزه سلامت، آموزش و خبرنگاران، فراهم کنند تا انرژی تجدیدپذیر به پروژهای عمومی و نه امتیازی مخصوص افراد دارای توان مالی بالا، تبدیل شود.
چالشهای گسترش انرژی خورشیدی
با وجود افزایش استقبال از پنلهای خورشیدی، گسترش این فناوری همچنان با چالشهای عملی و اقتصادی قابل توجهی روبهرو است.
«مصطفی صکر» در این باره میگوید زندگی مشترک و تقسیم خانهها به واحدهای کوچکتر در بغداد، مشکل بزرگی درباره حق استفاده از پشتبام خانهها ایجاد کرده و نصب پنلهای خورشیدی را دشوار میکند.
او اضافه میکند که این مسئله با دیگر استانها و مناطق خارج از مرکز عراق، تفاوت زیادی دارد. زیرا در بسیاری از این مناطق، به دلیل وجود فضای گسترده، تجربه استفاده از انرژی خورشیدی موفقتر بوده است.
از سوی دیگر، مهندس «علی مرسومی» متخصص نصب سامانههای خورشیدی، تأکید میکند که تقاضا برای این سامانهها در عراق در سال جاری نسبت به سال گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است. دلیل این افزایش، قطعیهای مداوم برق، مشکلات ژنراتورهای محلی و کمبود گاز عنوان شده است.
مرسومی ادامه میدهد که تهیه این سامانهها به یک نیاز ضروری برای مقابله با شرایط دشوار زندگی تبدیل شده است. به گفته او، هزینه یک سامانه با ظرفیت ۲۰ آمپر حدود ۵ هزار دلار است.
او با وجود هزینه اولیه بالا معتقد است عمر مفید این سامانهها حدود ۱۰ سال است که هزینهای معادل تنها دو سال استفاده از ژنراتورهای محلی میباشد. وی با این حال، درباره تفاوت کیفیت تجهیزات هشدار میدهد و بر ضرورت انتخاب تجهیزات معتبر تأکید میکند.
انرژی خورشیدی؛ راهحل جایگزین یا مکمل؟
انرژی خورشیدی به عنوان راهکاری مکمل و پشتیبان برای تلاشهای دولت عراق در نظر گرفته میشود.
«احمد موسی» کارشناس انرژی، توضیح میدهد که انرژی خورشیدی یک انرژی کمکی و پشتیبان محسوب میشود و نمیتواند بهطور کامل جایگزین نیروگاههای سنتی تولید برق شود.
او میگوید فاصله بزرگی میان میزان تولید فعلی برق عراق که بین ۲۲ تا ۲۳ هزار مگاوات است و نیاز واقعی برق این کشور که از ۶۰ هزار مگاوات فراتر میرود، وجود دارد.
برنامههای دولت عراق برای ایجاد نیروگاههای بزرگ خورشیدی همچنان ادامه دارد تا فشار مصرف برق در استانهایی مانند بصره، نجف، کربلا، دیاله و الانبار کاهش یابد و بار مالی از دوش شهروندان عراقی برداشته شود.
موسی همچنین به طرح بانک مرکزی عراق برای ارائه وامهای آسانشرایط اشاره میکند و میگوید که این طرح تاکنون به شکل مطلوب اجرا نشده است، هرچند ایدهای مؤثر محسوب میشود. به گفته او، ۴۸ شرکت تخصصی در این زمینه معرفی شده و اطلاعات مربوط به آنها و پیشنهادهایشان در اختیار شهروندان عراقی، قرار گرفته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما