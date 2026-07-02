به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر لینا الطبال، پژوهشگر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العهد» اظهار داشت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان مصداق جنایت جنگی است و بر اساس حقوق بین‌الملل باید مورد پیگرد قرار گیرد. وی توافق اخیر میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی را «باطل» خواند و گفت این توافق با قانون اساسی لبنان در تعارض است و از نگاه آزادگان امت اسلامی هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت حقوقی و کیفری مقامات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد از شهر طرابلس روند پیگیری قضایی تمامی جنایت‌های ارتکابی در لبنان آغاز خواهد شد. الطبال، بنیامین نتانیاهو را جنایتکار جنگی توصیف کرد و گفت عدالت سرانجام اجرا خواهد شد و نباید خون شهدایی که برای آزادی سرزمین خود جان‌فشانی کرده‌اند، نادیده گرفته شود.

این پژوهشگر لبنانی، مسئولیت سیاسی توافق را متوجه دولت لبنان دانست و تصریح کرد حاکمیت لبنان بدون دریافت هیچ‌گونه تفویضی از مردم، به نام ملت تصمیم گرفته است. وی در پایان تأکید کرد معیار اصلی، اراده ملت لبنان و ایستادگی کسانی است که برای عزت، کرامت و آزادی کشور در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی فداکاری کرده‌اند.

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