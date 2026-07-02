دستگاه امنیت مقاومت در غزه از اعدام یک متهم به همکاری با رژیم صهیونیستی خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه «امن مقاومت» در بیانیه‌ای اعلام کرد فردی با حروف اختصاری «م. م» به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و ایفای نقش در چندین عملیات که به کشته شدن شماری از فلسطینیان در جریان جنگ غزه انجامیده بود، اعدام شده است. این نهاد همچنین مدعی شد که این فرد در ترور تعدادی از فرماندهان گروه‌های مقاومت، از جمله شهید عزالدین الحداد، رئیس ستاد گردان‌های قسام، نقش داشته است.

در این بیانیه تأکید شده است که اجرای این حکم پس از طی آنچه «مراحل و رویه‌های انقلابی» خوانده شده، انجام گرفته است. دستگاه امنیت مقاومت همچنین هشدار داد افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری کنند، با چنین سرنوشتی روبه‌رو خواهند شد و از کسانی که به گفته این نهاد با رژیم صهیونیستی ارتباط دارند، خواست پیش از آنکه دیر شود خود را معرفی کنند.

این نهاد در ادامه مدعی شد افراد متهم به همکاری با رژیم صهیونیستی نماینده ملت فلسطین نیستند و اقدامات آنان با ارزش‌ها و سنت‌های خانواده‌ها و عشایر فلسطینی در تضاد است؛ خانواده‌ها و عشایری که به گفته این بیانیه، در حفظ وحدت داخلی و مقابله با اشغالگری نقش دارند.

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