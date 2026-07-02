به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، اعلام کرد گفت‌وگوهای دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه متمرکز بوده و موضوع حزب‌الله در این دیدار مطرح نشده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با حزب‌الله گفت: «اگر مصلحت اقتضا کند، برای دیدار با حزب‌الله آمادگی داریم.»

الشیبانی همچنین با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، دیدار کرد. عون در این دیدار بر پایبندی لبنان به روابطی مبتنی بر همکاری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دو کشور تأکید کرد و گفت سوریه نیز خواهان گشودن صفحه‌ای جدید در روابط با لبنان است. وزیر خارجه سوریه در این دیدار دعوت رسمی احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، برای سفر رئیس‌جمهور لبنان به دمشق را نیز تسلیم کرد.

وزیر خارجه سوریه در ادامه با نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، دیدار و دو طرف توافق‌نامه تشکیل «کمیته عالی مشترک لبنان و سوریه» را امضا کردند. الشیبانی این کمیته را بستری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و اجرایی میان دو کشور دانست و درباره «توافق چارچوب» میان لبنان و رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت که این موضوع یک مسئله داخلی لبنان است و سوریه از هر روند سیاسی که در راستای ثبات و منافع لبنان باشد، حمایت می‌کند، ضمن آنکه موضع دمشق همچنان مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان است.

..........

پایان پیام