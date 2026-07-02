به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این توافق‌نامه از سوی نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، به امضا رسید. الشیبانی اعلام کرد کمیته جدید بستری برای توسعه همکاری میان همه وزارتخانه‌های دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی، خواهد بود. بر اساس متن توافق، این سازوکار بر اصول احترام متقابل به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و حسن همجواری استوار است.

مطابق مفاد توافق، کمیته عالی مشترک مسئول تدوین سیاست‌های کلی همکاری، پیگیری اجرای توافق‌نامه‌ها، بررسی پرونده‌های مشترک، ایجاد کمیته‌های تخصصی و توسعه چارچوب‌های حقوقی و نهادی روابط دو کشور خواهد بود. حوزه‌های همکاری نیز شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، قضایی، امنیتی، حمل‌ونقل، انرژی، آب، آموزش، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و تحول دیجیتال است.

بر اساس این توافق، ریاست کمیته از طرف لبنان بر عهده نخست‌وزیر و از طرف سوریه بر عهده نخست‌وزیر این کشور خواهد بود و نشست‌های آن دست‌کم سالی یک‌بار به‌صورت دوره‌ای در دو کشور برگزار می‌شود. همچنین ایجاد دبیرخانه مشترک، تشکیل کمیته‌های فنی و تخصصی و حل اختلافات احتمالی از طریق گفت‌وگو و مذاکره دوستانه، از دیگر مفاد این توافق‌نامه است.

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