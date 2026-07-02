به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکبر بهنام جو استاندار قم با اشاره به آمادگی کامل استان برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: از حدود دو ماه گذشته، کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و محور اصلی تمامی برنامه‌ریزی‌ها، خدمت‌رسانی به مردم است؛ دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز در نقش پشتیبان، مسئولیت‌های خود را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دستور کار شورای اداری استان، هماهنگی برای برگزاری مراسم هفته آینده بود، افزود: در این نشست، کارگروه‌های مختلف گزارش اقدامات و برنامه‌های خود را ارائه کردند تا با هم‌افزایی بیشتر میان مدیران، آمادگی استان برای میزبانی از این رویداد بزرگ افزایش یابد. در این جلسه حدود 160 نفر از مدیران استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نماینده ولی‌فقیه در استان حضور داشتند.

استاندار قم تأکید کرد: این مراسم صرفاً یک رویداد استانی یا منطقه‌ای نیست، بلکه رویدادی جهانی است و باید تصویری باشکوه از وحدت ملت ایران و انسجام ملی در برابر دشمنان به نمایش بگذارد. همچنین این مراسم، فرصتی برای اعلام انزجار ملت ایران از اقدام جنایتکارانه و مغایر با همه موازین و پروتکل‌های بین‌المللی دشمنان خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی اسکان زائران گفت: ظرفیت اسکان تا یک میلیون نفر در استان قم آماده شده است. هرچند با توجه به نزدیکی قم به تهران و استان‌های همجوار، بسیاری از زائران اعلام کرده‌اند که صبح روز مراسم وارد قم خواهند شد، اما تمامی ظرفیت‌های استان شامل حسینیه‌ها، مساجد، مدارس، مراکز اقامتی، هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و حتی برخی ادارات برای میزبانی از زائران آماده شده‌اند و بخش قابل توجهی از این آمادگی نیز به‌صورت خودجوش از سوی مردم شکل گرفته است.

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