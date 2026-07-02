تشییع رهبر شهید انقلاب، تجدید بیعت ملت ایران با ولایت‌ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در سومین جلسه شورای اداری استان قم که با محوریت هماهنگی برای مراسم تشییع و بدرقه «آقای شهید ایران» برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های استاندار قم، مدیران اجرایی، شهرداری و مجموعه‌های خدماتی استان اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان در روزهای گذشته با تمام توان برای فراهم کردن مقدمات برگزاری مراسم بزرگ تشییع رهبر شهید پای کار آمده‌اند و اقدامات ارزشمندی را برای میزبانی شایسته از زائران انجام داده‌اند.

وی افزود: مراسم تشییع رهبر شهید، یک رویداد عادی یا صرفاً یک آیین رسمی نیست، بلکه حادثه‌ای کم‌نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی و تشیع به شمار می‌رود که از جهات مختلف دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای نخستین بار در تاریخ تشییع، مرجعی که در جایگاه ولایت و رهبری امت اسلامی قرار داشته، به مقام شهادت نائل شده و همین ویژگی، این مراسم را به رویدادی تاریخی و بی‌بدیل تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: حضور مردم در این آیین، حضوری تشریفاتی یا سازماندهی‌شده نیست، بلکه برخاسته از عشق، ارادت، قدردانی و وفاداری قلبی آنان نسبت به رهبر شهید است.

ذوالنوری گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از سپاسگزاری، تجلیل، استمرار راه ولایت و نمایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی خواهد بود.

وی افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز به همین دلیل وظیفه دارند همه امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم کنند، زیرا اصل این اجتماع بر پایه حضور داوطلبانه و مردمی شکل گرفته است.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مراسم علاوه بر جنبه‌های معنوی، در شرایط حساس کنونی پیام روشنی از انسجام ملی، استحکام داخلی و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی را به جهانیان منتقل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حضور خبرنگاران و رسانه‌های خارجی در این مراسم، فرصت مناسبی برای انعکاس واقعیت‌های جامعه ایران و پاسخ عملی به تبلیغات دشمنان خواهد بود.

ذوالنوری اظهار کرد: آیین تشییع رهبر شهید تنها بدرقه یک شخصیت برجسته نیست، بلکه بیعتی دوباره با رهبر جدید انقلاب اسلامی و اعلام استمرار مسیر ولایت به شمار می‌رود.

وی افزود: رهبری نظام اسلامی امروز در اختیار شخصیتی قرار دارد که از تجربه، شناخت، آگاهی و اشراف کامل نسبت به مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است و این موضوع موجب آرامش و اطمینان خاطر جامعه خواهد بود.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال‌ها حضور در مسئولیت‌های مختلف و آشنایی با مسائل کشور، ظرفیت ارزشمندی برای هدایت نظام اسلامی در شرایط حساس کنونی فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: مردم با حضور گسترده خود در این مراسم، ضمن تجلیل از رهبر شهید، حمایت و همراهی خود با استمرار مسیر ولایت را نیز به نمایش خواهند گذاشت.

ذوالنوری گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، لازم است مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل به صورت لحظه‌ای و متناسب با شرایط میدانی انجام شود تا در صورت نیاز، محدودیت‌ها و مسیرهای تردد متناسب با وضعیت جمعیت اصلاح شود.

وی افزود: در برخی نقاط می‌توان با مدیریت اقتضایی، امکان نزدیک‌تر شدن وسایل نقلیه به محل مراسم را فراهم کرد تا سالمندان، بانوان و افرادی که توان جسمی کمتری دارند، با دشواری کمتری در مراسم حضور یابند.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: ظرفیت مردمی نیز می‌تواند در جابه‌جایی زائران مورد استفاده قرار گیرد و افرادی که آمادگی دارند، با خودروهای شخصی خود به صورت داوطلبانه بخشی از حمل‌ونقل شرکت‌کنندگان را بر عهده بگیرند.

ذوالنوری اظهار کرد: بسیاری از مردم برای حضور در این مراسم مسیرهای طولانی را طی خواهند کرد و حتی ساعت‌ها پیش از آغاز برنامه در محل حاضر می‌شوند، از این رو باید همه امکانات برای کاهش سختی‌های آنان فراهم شود.

وی افزود: مدیریت دقیق، تصمیم‌گیری متناسب با شرایط میدانی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مردمی و اجرایی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی را فراهم خواهد کرد.

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