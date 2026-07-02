به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه حیدری، رئیس کمیته بانوان ستاد تشییع رهبر شهید در قم، با تشریح اقدامات این کمیته برای نقش‌آفرینی بانوان استان و زائران حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: نیمی از جمعیت حاضر در این مراسم را بانوان تشکیل می‌دهند و با حضور آنان، موضوع خانواده نیز مطرح است؛ ازاین‌رو کودکان، نوجوانان، سالمندان، بانوان باردار و سایر گروه‌های هدف در برنامه‌ریزی‌های این کمیته مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: نخستین اقدام، تشکیل کارگروه ویژه کودک پس از پیش‌بینی 12 هزار نقطه اسکان در استان قم برای میزبانی از زائران بود. بر این اساس، ایجاد حسینیه‌های کودک در محل‌های اسکان در دستور کار قرار گرفت و از تمامی مربیان مهدهای کودک، فعالان فرهنگی و مربیان پرورشی دعوت شد تا در مدت حضور زائران، خدمات تخصصی ویژه کودکان را در این مراکز ارائه کنند.

رئیس کمیته بانوان ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم ادامه داد: در روز مراسم، چنانچه خانواده‌ها تمایل داشته باشند فرزندان خود را در محل اسکان به امانت بسپارند و با آسودگی خاطر در آیین تشییع حضور یابند، مربیان متخصص خدمات نگهداری و برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان را ارائه خواهند کرد.

حیدری بیان کرد: همچنین برای زائرانی که در محل‌های اسکان مستقر نیستند و به‌طور مستقیم در مراسم حضور می‌یابند، تدابیری اندیشیده شده است تا در ساختمان ناشران، مدارس و دیگر مکان‌های اطراف بلوار پیامبر اعظم(ص)، فضاهایی برای نگهداری کودکان پیش‌بینی شود تا با توجه به ازدحام جمعیت و گرمای هوا، از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

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