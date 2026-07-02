سردار باقرزاده: رهبر شهید معمار فرهنگ عزت و مقاومت ملت ایران بودند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سید محمدباقر زاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، با تأکید بر اهمیت عزت و آبرو یک ملت گفت: مسئله عزت مسئلهای بسیار مهم است، چرا که اگر عزت یک ملت شکسته شود، زمینه نفوذ دشمن فراهم میشود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر شهید انقلاب در عزت و اقتدار ایران در جهان اظهار کرد: «عزیز» به معنای تپه بلندی است که آب در آن نفوذ نمیکند؛ این تعبیری است که در فرهنگ عرب نیز به کار میرود. در واقع عزتمندی که حضرت آقای شهید نیز از آن برخوردار بودند، به معنای نفوذناپذیری در برابر تهدیدها و توطئههای دشمن است. ایشان این روحیه را به ملت ایران منتقل کردند و آن را در جامعه نهادینه ساختند.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در استمرار تعالیم امام راحل، رهبر شهید انقلاب همواره بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت تأکید داشتند؛ حتی در سیاست خارجی نیز بر این اصول سفارش میکردند که نتیجه آن، شکلگیری فرهنگ مقاومت است. این مقاومت یعنی ایستادگی بر آرمانها، پایداری تا رسیدن به هدف و دست نکشیدن از مسیر حق.
وی ادامه داد: ملت ایران نیز در پرتو همین آموزهها، مسیر مقاومت را ادامه داده و امروز نیز همین الگو در حال تکرار است؛ الگویی که از امام شهید به یادگار مانده و توسط رهبر انقلاب تبیین و تداوم یافته است.
باقرزاده تصریح کرد: مسئله عزت بسیار مهم است، زیرا اگر عزت یک ملت آسیب ببیند، دشمن نفوذ خواهد کرد. تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب بر موضوع دشمنشناسی و بصیرت نیز در همین راستاست تا ملت با حفظ عزت، توان ایستادگی و حرکت به سوی اهداف خود را داشته باشد.
وی گفت: ملتِ عزیز میتواند استقامت کند و در مسیر خود به مقصد برسد؛ اما ملتی که دچار ذلت شود، منفعل خواهد شد و دیگران برای او تصمیمگیری خواهند کرد.
فرمانده کمیته جستجوی مفقودین در پایان تأکید کرد: نقش رهبر شهید انقلاب در این مسیر بیبدیل و محوری بوده و این مسیر قطعاً همچنان به عنوان یک الگو و راهبرد اساسی برای ملت ایران باقی خواهد ماند.
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