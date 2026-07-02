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ایران پیش از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۶
کد مطلب: 1834541
ایران پیش از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد

همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقامات ایرانی با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند هرگونه اقدام نظامی یا محاسبه اشتباه در جریان این مراسم، با پاسخ فوری و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، علی عبداللهی، با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدید یا تجاوز احتمالی را با پاسخی «سخت، فوری و قاطع» پاسخ خواهند داد. وی از دشمنان ایران خواست از هرگونه محاسبه نادرست یا اقدام ماجراجویانه خودداری کنند.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع از چهارم تیرماه در تهران آغاز خواهد شد و پس از برگزاری آیین‌های مختلف، با خاکسپاری در مشهد و همچنین برگزاری مراسم‌هایی در قم و عراق ادامه می‌یابد. همزمان، مقامات ایرانی از تشدید تدابیر امنیتی و اعمال محدودیت‌های موقت بر فضای هوایی برخی شهرها از جمله تهران و مشهد در طول برگزاری این مراسم خبر دادند.

این هشدار پس از آن مطرح شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در برابر هرگونه تهدید علیه ملت یا رهبری ایران، «فوری و با قدرت» واکنش نشان خواهد داد؛ موضعی که در پی اظهارات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره تهدید علیه رهبری جمهوری اسلامی ایران بیان شد.

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