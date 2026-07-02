به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز (پنجشنبه) ۱۱ تیرماه، در گفت‌وگویی تلویزیونی در تشریح مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی یک رویداد تاریخی و بسیار مهم تلقی می‌شود، نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای مردم منطقه، مسلمانان و همه آزادگان جهان.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: تعداد زیادی از مقام‌های رسمی، شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی در مراسم تشییع و آیین وداع حضور خواهند داشت.

این دیپلمات ارشد ایرانی در این خصوص بیان کرد: از صبح جمعه، ساعت ۸ صبح، مراسم ادای احترام و آیین وداع با حضور تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی شروع خواهد شد. تا حدود ساعت ۱۲ ظهر این مراسم ادامه خواهد داشت. بعدازظهر هم، از ساعت ۱۳:۳۰ یا ۱۴ مقام‌های عالی‌رتبه کشورها و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم شرکت خواهند کرد.

بقائی ادامه داد: جمعاً از حدود یکصد کشور اعم از شخصیت‌ها، روسای دولت‌ها، روسای مجالس، وزرای امور خارجه یا نمایندگان ویژه دولت‌ها و تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی مهمان خواهیم داشت.

وی همچنین گفت: مراسم وداع و ادای احترام فردا، جمعه دوازدهم تیرماه از ساعت ۸ صبح شروع خواهد شد و تا عصر ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه روز سه‌شنبه نهم تیرماه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره حضور مقامات خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: تعداد زیادی از کشورها، در سطوح مختلف، شامل سران، رؤسای مجلس و وزرای امور خارجه، آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده‌اند. از همه کشورهای همسایه، مقاماتی در این مراسم حضور خواهند داشت. از کشورهای خارج از منطقه نیز تعداد قابل توجهی شرکت خواهند کرد.

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