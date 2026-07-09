تشییع رهبر شهید، رویدادی استثنایی بود که جایگاه والای ایشان را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میرمسعود حسینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس، در گفت‌وگو با خبرگزاری یونیوز، درباره مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: این مراسم را «نه یک تشییع عادی، بلکه بدرقه یک رهبر دینی و سیاسی، عالم دینی و پدر معنوی امت» توصیف کرد و گفت که حضور گسترده مردم و مقامات، بیانگر میزان حمایت و همبستگی مردمی با رهبری ایران است.

سفیر ایران ضمن تأکید بر اینکه هیئت‌های رسمی، مردمی و دینی از حدود ۱۰۰ کشور در این مراسم حضور یافتند، از مشارکت جمهوری تونس، با نمایندگی مفتی محترم این کشور، قدردانی کرد. به گفته وی، این حضور نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی امام شهید است.

سفیر ایران همچنین تأکید کرد که مشارکت گسترده مردم، با وجود شرایط دشوار کشور، ثابت می‌کند که «ایران، کشور نهادهاست» و رهبر معظم جدید مسیر انقلاب اسلامی را ادامه خواهد داد.

حسینیان درباره مراسم تشییع خارج از ایران نیز گفت که عراق در شهرهای مقدس کربلا و نجف شاهد برگزاری آیین‌های تشییع بود و با هماهنگی‌هایی میان بغداد و تهران برای برگزاری این مراسم، مسئولیت سازماندهی آن بر عهده دولت عراق بود.

سفیر ایران در پیامی خطاب به مردم عراق، از علاقه و محبت خود به آنان سخن گفت و با یادآوری دوران خدمتش در کنسولگری ایران در کربلا در مسئولیت سرکنسول، تأکید کرد که روابط دو ملت فراتر از مرزهای جغرافیایی است.

وی همچنین اظهار داشت که میلیون‌ها ایرانی قصد دارند برای مراسم اربعین امام حسین(ع) به عراق سفر کنند که نمادی از عمق پیوندهای دینی و مردمی میان دو کشور است.

سفیر ایران درباره رابطه شخصی خود با شهید امام سید علی خامنه‌ای (ره) نیز گفت که طی سال‌های گذشته چندین بار با ایشان دیدار کرده و انگشتری را که از ایشان هدیه گرفته، همچنان نزد خود نگه داشته است. وی همچنین از اینکه نتوانسته در مراسم تشییع حضور یابد، ابراز اندوه کرد.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حسینیان درباره مسائل منطقه‌ای اظهار داشت که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر «حمایت از مستضعفان» استوار است و «وحدت میدان‌ها» یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود و بر این اساس حمایت از آرمان فلسطین و کشور لبنان ادامه خواهد یافت.

وی همچنین گفت که حضور هیئت‌های خارجی و پیام‌های همبستگی در مراسم تشییع، نشان‌دهنده وجود مواضع بین‌المللی و مردمی در مخالفت با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه است.

در پایان، سفیر ایران به پوشش گسترده رسانه‌ای این مراسم اشاره کرد و گفت: شمار زیادی از رسانه‌های عربی و خارجی برای پوشش این رویداد به ایران سفر کردند که این امر، بیانگر توجه بین‌المللی به این مراسم و پیامدهای سیاسی آن است.

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