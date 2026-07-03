به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء عراق، با انتشار پیامی، با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب به دست یزیدهای زمانه یعنی آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید، تأکید کرد که حضور مردمی در این مراسم، خاری در چشم دشمن ظالم است.

وی همچنین گفت که سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، به منزله تیری است که توطئه‌ها، دروغگویی و جنایت‌کاری آنها را هدف قرار می‌دهد.

دبیرکل جنبش نجباء عراق تأکید کرد که مشارکت مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به اندازه مبارزه با صهیونیست‌ها ارزشمند است.

صبح امروز جمعه، همزمان با ورود پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مصلی امام خمینی(ره) تهران، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، علما، اندیشمندان و شخصیت‌های مذهبی از کشورهای مختلف جهان با حضور در این مراسم، به پیکر مطهر ایشان ادای احترام کردند.

در این مراسم، هیئت‌هایی از شخصیت‌های سیاسی، علما و فرهیختگان مذهبی از کشورهای هند، روسیه، پاکستان، نروژ، سریلانکا، انگلستان، کامبوج، یونان، سوئد، میانمار و تایلند، اندونزی، افغانستان و سایر کشورها با حضور در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن قرائت فاتحه و ابراز همدردی، یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان در دفاع از امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را گرامی داشتند.

.................

پایان پیام/