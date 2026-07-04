به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین مومنی در سخنرانی معارفی در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به سنت ابتلا و گرفتاری در مسیر زندگی انسان، اظهار داشت: در بطن هر بلا، نعمتی نهفته است و آن نعمت، دعاست. امام صادق علیهالسلام فرمودند: «مَا مِنْ بَلَاءٍ یُنْزَلُ عَلَی عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَقَدْ أَحْفَی اللَّهُ الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ»؛ هیچ بلایی بر مؤمن نازل نمیشود مگر اینکه خداوند آن را با دعا همراه کرده است. ابتلائات، انسان را به درگاه الهی متوجه میکند و آستانه تحمل او را بالا میبرد.
وی با بیان اینکه مدیریت بحرانها نیازمند تسلط بر خود است، افزود: امام حسین علیهالسلام در شب عاشورا، در سختترین شرایط، چهار کار را برای مدیریت بحران انتخاب کردند: نماز، قرآن، دعا و استغفار. ایشان به حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودند که جنگ را تا فردا به تأخیر بیندازد تا امشب به این چهار کار بپردازد. این چهار اصل، رمز تسلط بر خود در ابتلاات است. کسی که این چهار اصل را ندارد، نمیتواند بر مشکلات مسلط شود و در پی رفع گرفتاری، به افراد ناصالح مراجعه میکند که نتیجهای جز هدررفت وقت ندارد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به اهمیت نماز، گفت: نماز رکن اساسی دین است. کسی که نماز نداشته باشد، نمیتواند بر خود مسلط شود. بعد از هر نماز واجب، یک دعای مستجاب وجود دارد. اگر میخواهید مشکلات زود برطرف شود، اجازه ندهید مشکلات بر نماز شما اثر بگذارد. نماز، ستون دین است و اگر نماز قبول شود، اعمال دیگر نیز بررسی میشود.
وی با اشاره به اهمیت قرآن و دعا، تصریح کرد: قرآن، مایه آرامش دلهاست. در شب عاشورا، صدای قرآن از خیمهها بلند بود و در روز عاشورا، سر بریده امام حسین، آیات قرآن تلاوت میکرد. دعا نیز سلاح مؤمن است. امام حسین در روز عاشورا، در اوج بحران، با خداوند مناجات میکرد و میفرمود: «أَنْتَ الثِّقَةُ فِی کُلِّ کُرْبَةٍ…»؛ خدایا تو تکیهگاه من در هر مصیبتی و امید من در هر سختی هستی.
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