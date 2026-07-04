به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه سنگاپوری «استریتس تایمز» امروز (شنبه) گزارش داد که عزاداران ایرانی در مصلی بزرگ تهران در مراسم وداع با «آیت‌الله علی خامنه‌ای»، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، شرکت کردند و با سینه‌زنی و سر دادن شعار، خواستار انتقام خون وی شدند.

استریتس تایمز گزارش داد که هزاران نفر از مردم از ساعات اولیه صبح روز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران گرد هم آمدند تا در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران شرکت کنند.

این روزنامه سنگاپوری تصریح کرد که تابوت پیکر رهبر شهید که در پرچم جمهوری اسلامی ایران پیچیده شده بود، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم در جایگاه ویژه مراسم قرار گرفت. همچنین پیکر اعضای خانواده رهبر شهید که در حملات آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیده بودند، در کنار آن قرار داشت.

این گزارش همچنین به پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و تصاویر مختلفی از دوره‌های گوناگون زندگی رهبر شهید که در محل برگزاری مراسم نصب شده است، اشاره و خاطرنشان کرد که شماری از شرکت‌کنندگان نیز تصاویری از آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران در دست داشتند.

«استریتس تایمز» افزود که این مراسم پس از برگزاری آیین‌های بزرگداشت روز سوم ژوئیه برابر با ۱۲ تیر در همین محل برگزار شد؛ مراسمی که هیأت‌هایی از چندین کشور در آن حضور داشتند.

این گزارش همچنین یادآور شده است که آیت‌الله علی خامنه‌ای در ۲۸ فوریه برابر با نهم اسفند ۱۴۰۴ و در حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به تهران به شهادت رسید.

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