به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب با حضور پرشمار اقشار مختلف مردم، عصر امروز در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و از نخستین ساعات برگزاری، میزبان جمع زیادی از مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جوانان و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری بود.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید و پلاکاردهایی با شعارهای «ما همه خونخواه شهیدیم»، «راه شهید ادامه دارد» و «انتقام خون شهدا قطعی است»، بر ایستادگی در برابر دشمنان و استمرار مسیر عزت، مقاومت و انقلاب اسلامی تأکید کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در این مراسم شماری از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی درباره ابعاد شخصیتی، اندیشه‌ها و خدمات رهبر شهید سخنرانی خواهند کرد.

آغاز مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید

.................

حضور سه فرزند رهبر شهید انقلاب در مراسم بزرگداشت ایشان

...................................

شعرخوانی حاج محمدرضا بذری در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید

خدا گویا که نازل کرده بود از عرش نامت را که پرچم‌ها چنین سر داده بودند انتقامت را

............................

شعار ملت غیور ایران در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید

امر فقط امر سیدمجتبی حکم فقط حکم سیدمجتبی

......................

حضور رئیس قوه قضائیه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید

................

حضور سفرای کشورهای خارجی در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در مصلی امام خمینی(ره)

...................

حضور رئیس جمهور پزشکیان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید امت

....................

بابای مهربانم، دلتنگتم عزیزم...

شعرخوانی حاج محمود کریمی در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید در مصلای امام خمینی(ره) تهران

..................

حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روسای قوا،‌ جمعی از مقامات کشوری و لشکری و سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران

............................

▪️ صبر در این مصیبت بزرگ هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایتهای بزرگ دست داشتند نخواهد داشت

آیت‌الله سیدمصطفی خامنه‌ای:

این مصیبت بزرگ موضوع صبر است همچنانکه در قرآن کریم وارد شده و بشر الصابرین. این صبر معنای درستش آنطور خواهد بود که ما این مصیبت بزرگ را آنچنان تحمل کنیم که راه روشن خودمان را به خوبی و درستی ادامه بدهیم و تا هدف نهایی پیش برویم. بنابراین صبر هیچ منافاتی با انتقام و برخورد با اشرار عالم که در این جنایتهای بزرگ دست داشتند نخواهد داشت.

هم‌اکنون؛ سخنرانی آیت‌الله سیّد مصطفی حسینی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی(ره) تهران. ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

................

پایان پیام/