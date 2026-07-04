رئیس سابق شین بت: نتانیاهو برای ماندن در قدرت به یک دشمن خارجی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سابق سرویس امنیتی شین بت رژیم صهیونیستی اظهار داشت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر «به جنگ نیاز دارد و برای ماندن در قدرت به یک دشمن خارجی نیاز دارد».
کریستین امانپور، خبرنگار سیانان، با عامی آیالون، رئیس سابق سرویس امنیتی شین بت رژیم صهیونیستی در مورد وضعیت رژیم صهیونیستی ۱۰۰۰ روز پس از شروع جنگطلبیهای این رژیم صحبت کرد.
آیالون گفت: «برای درک واقعیت اسرائیل و نحوه نگاه ما، اسرائیلیها به واقعیت خود، باید درک کنید که ما در حال شمارش یا بزرگداشت ۱۰۰۰ روز از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ هستیم. اما اگر در مورد جنگ صحبت کنیم، جنگی که امروز در آن درگیر هستیم، جنگی است که بیش از ۱۴۰ سال طول کشیده است، با نبردهای فراوان، لشکرکشیهای نظامی فراوان و عملیاتهای فراوان، اما این تنها یک جنگ است.»
او افزود: «درک این موضوع بسیار مهم است، در غیر این صورت فکر میکنید که قبل از حمله حماس، ما جنگی نداشتیم یا حتی چیزی در مورد صلح نمیفهمیدیم. نه، این واقعیت در اسرائیل نیست. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که پس از سالها جنگ، اسرائیلیها به نوعی به درک این موضوع عادت کردهاند که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. رهبران سیاسی ما سعی میکنند این را برای ما توضیح دهند و این همان چیزی است که نتانیاهو میگوید.»
آیالون ادامه داد: «ضمناً، در مورد او، این تنها راه برای ماندن در قدرت است، زیرا او به جنگ نیاز دارد، او برای ماندن در قدرت به یک دشمن خارجی نیاز دارد، زیرا ائتلاف او توسط یک اقلیت بسیار کوچک، حدود ۱۰ درصد از مردم اسرائیل، رهبری میشود که به جنگ دائمی اعتقاد دارند، اما این نماینده مردم اسرائیل نیست.»
او همچنین گفت: «از همان روز اول پس از هفتم اکتبر، نتانیاهو از بحث در مورد مفهوم بسیار ساده "روز بعد" خودداری کرد. وقتی میگوییم "روز بعد"، واقعیت پس از جنگ چگونه خواهد بود؟ خب، این یک اشتباه نبود و هیچکس آن را فراموش نکرده است. او این کار را کرد زیرا میدانست به محض اینکه این سوال ساده مطرح شود: ما میخواهیم ۱۰ سال دیگر، ۲۰ سال دیگر، فقط ۴۰ سال دیگر چه باشیم؟ ائتلاف او فرو خواهد پاشید و این چیزی است که او با حتی تلاش نکردن برای بحث در مورد چگونگی پیروزی در جنگ، به نوعی - آینده اسرائیل - را قربانی میکند.»
آیالون تأکید کرد که «هیچ راهی برای پیروزی در جنگ تنها با استفاده از نیروی نظامی وجود ندارد و این همان کاری است که او سعی دارد در لبنان، غزه، ایران و هر جای دیگر انجام دهد.»
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