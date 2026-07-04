همزمانی احتمالی سفر عون و نتانیاهو به واشنگتن؛ ابهام در آینده توافق لبنان و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع سیاسی لبنان از احتمال سفر قریبالوقوع جوزف عون، رئیسجمهور این کشور، به واشنگتن خبر میدهند؛ سفری که همزمان با اعلام دفتر بنیامین نتانیاهو مبنی بر توافق برای دیدار وی با دونالد ترامپ، گمانهزنیهایی درباره همزمانی حضور دو طرف در پایتخت آمریکا ایجاد کرده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که رکود در مذاکرات ایران و آمریکا، پیچیدگیهای سیاسی داخلی لبنان و افزایش انتقادها از توافق اخیر میان بیروت و رژیم صهیونیستی، این پرونده را وارد مرحلهای تازه کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، با گذشت زمان چشمانداز عقبنشینی کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان کمرنگتر شده است. رسانههای عبری و منابع نظامی این رژیم از تغییر آرایش نیروها و استقرار مجدد ارتش در قالب طرحهای امنیتی جدید سخن میگویند؛ اقدامی که بهجای پایان اشغال، بر ایجاد منطقهای حائل و حفظ حضور نظامی در بخشهایی از خاک لبنان متمرکز است. همزمان، روزنامههای صهیونیستی از جمله «جروزالم پست»، «هاآرتص» و «یدیعوت آحرونوت» نیز ضمن پرداختن به توافق چارچوبی میان دو طرف، از تردید نسبت به امکان اجرای کامل آن و تداوم حضور نظامی رژیم صهیونیستی خبر دادهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر بار دیگر موجی از عملیات تخریب، خاکبرداری و حملات به مناطق مختلف جنوب لبنان، از جمله اطراف بیمارستان گندور، شهرکهای برعشیت، حداثا، کونین، الطیری، کفرتبنیت و صدیقین را از سر گرفته است. این اقدامات، برخلاف ادعاهای مطرحشده درباره کاهش تنش، نشاندهنده ادامه فشارهای میدانی رژیم صهیونیستی و تلاش برای تثبیت شرایط جدید امنیتی در مناطق اشغالی است.
در مقابل، جوزف عون همچنان از توافق دفاع کرده و آن را کمهزینهترین مسیر برای بازپسگیری حقوق لبنان دانسته و تأکید کرده است که این توافق هیچگونه خدشهای به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور وارد نمیکند. با این حال، منتقدان معتقدند مفاهیمی همچون «مناطق آزمایشی» دست رژیم صهیونیستی را برای به تعویق انداختن خروج کامل از جنوب لبنان باز گذاشته است. همزمان، تردیدهای مداوم تلآویو نسبت به توان ارتش لبنان در کنترل اوضاع، اجرای توافق را با چالشهای بیشتری روبهرو کرده است. در همین راستا، منابع آگاه از افزایش حمایت جریانهای سیاسی لبنان از ارتش و تأکید مقامات ارشد این کشور، از جمله نبیه بری، بر حفظ انسجام و تقویت جایگاه این نهاد نظامی خبر دادهاند.
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