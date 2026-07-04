هلاکت یکی از عناصر داعش در عملیات ویژه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی عراقی امروز شنبه از هلاکت یکی از عناصر گروه تروریستی داعش در جریان یک عملیات ویژه در نزدیکی منطقه «تون‌کبری» در حومه کرکوک خبر داد.

این منبع در گفت‌وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» اظهار داشت: یک نیروی ویژه امنیتی با اجرای کمینی دقیق در منطقه‌ای کشاورزی در شرق بخش تون‌کبری، یکی از عناصر داعش را به هلاکت رساند. این عملیات در چارچوب اقدامات پیشگیرانه نیروهای امنیتی برای تعقیب هسته‌های خفته این گروه در منطقه انجام شد.

وی همچنین گفت: عملیات بازرسی و پاکسازی پس از ناپدید شدن مرموز یکی از کشاورزان روستاهای این منطقه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. احتمال می‌رود این کشاورز توسط یکی از هسته‌های خفته وابسته به داعش ربوده شده باشد.

این منبع تأکید کرد که عملیات امنیتی همچنان ادامه دارد و تا تحقق کامل اهداف و تأمین امنیت کامل منطقه متوقف نخواهد شد.

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