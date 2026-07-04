به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکساندر دوگین، فیلسوف و اندیشمند روس، با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراتب تسلیت خود را به ملت ایران ابراز کرد و گفت: بسیار علاقه‌مند بودم که در رویدادهای مرتبط با وداع و تشییع ایشان حضور داشته باشم اما متأسفانه به دلایل مختلف نتوانستم به ایران سفر کنم.

این فیلسوف روس گفت: از نظر روحی و از صمیم قلب در کنار ملت ایران هستم و تسلیت خود را ابراز می‌کنم. نقطه اوج مأموریت (حضرت) آیت‌الله خامنه‌ای، شهادت او بود که راهی به سوی جاودانگی گشود هم برای خود او و هم برای ملت ایران.

وی ادامه داد: تغییرات شگفت‌انگیزی در معادلات منطقه و جهان در راه خواهد بود همچنانکه ما دیدیم که کشور ایران توانست به صورت قهرمانانه برابر تمام کشورهای غربی مقاومت کند و بر آنها پیروز شود.

دوگین تصریح کرد: من امروز بیشتر برای ملت ایران (به خاطر از دست دادن این رهبر بزرگ) اندوهگین هستم تا ایشان؛ (حضرت) آیت‌الله خامنه‌ای دوران پرثمری در زندگی داشت، مأموریت بزرگی را به انجام رساند و تاج آن زندگی بزرگ، مرگ قهرمانانه او بود. ایشان تنها یک رهبر دینی نبود، بلکه روشنفکری سیاستمدار و مجاهدی شجاع بود.

دوگین خاطرنشان کرد: سال‌هاست به عنوان یک مسیحی ارتدوکس درباره سنت شیعی و ایران مطالعه می‌کنم و معتقد هستم که ما مشترکات زیادی با هم داریم؛ یکی از مهم‌ترین اشتراکاتی که ما را با ایران متحد می‌کند، فرهنگ شهادت است.

این فیلسوف روس با اشاره به شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و جمع زیادی از شهروندان ایرانی در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: نهایت اندوه و احساس خشم و غضب نسبت به دشمنانی که این جنایت هولناک را مرتکب شدند مرا فرا گرفته است. اما در عین حال می‌بینم که قربانی شدن و رنج این انسان‌های بزرگ، بیهوده از بین نمی‌رود.

وی تصریح کرد: در کشتن رهبر و مردم ایران به‌ویژه در کشتار کودکان، این فرشتگان بی‌گناه و به‌طور کلی مردم غیرنظامی ایران، هیچ‌گونه معنا و هدف قابل تعریفی چه از منظر سیاسی یا ابعاد نظامی و اقتصادی وجود ندارد؛ این وضعیت باید به ما یادآور شود که با تمدن غربی مواجه هستیم که در واقع تمدن شیطانی است.

این اندیشمند روس در ادامه با اشاره به موج حمایت از ایران در مواجهه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: بسیاری از مسلمانان از ایران حمایت می‌کنند. همه مسلمانان واقعی اکنون در کنار ایران هستند و علیه اسرائیل و ایالات متحده.

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