به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرضا سیفی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و سرگی زاگربلنی، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قرقیزستان در محل این کلیسا، دیدار کردند.

ایران، نویدبخش آزادگان در جهان

سرگی زاگربلنی با تبریک پیروزی اخیر ایران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: پیروزی ایران برای همه آزادی‌خواهان نویدبخش است. اقدامات ایران و حوزه تمدنی کشور شما تنها مرتبط به خود این کشور نیست بلکه دامنه تمدنی منطقه را در بر می‌گیرد.

رونق ایران از باور سماوی رهبران آن نشات می‌گیرد

اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قرقیزستان ادامه داد: درک تمدن از جهان و آفرینش در منطقه شما از زمان سومر همچنان پابرجا هست و ایران سعی می‌کند که ارتباط خود را با آسمان برقرار کند. پس از انقلاب اسلامی وقتی که اولین رهبر ایران، خدا را انتخاب کرد نه نفس خود را، در نتیجه مردم هم به رهبر خود خدمت کردند، ایران ارتباطات خود را تحت رهبری کشور با همسایگان افزایش داد و این موضوع باعث رونق این کشور شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای افتخار همه آفاق است

وی با بیان این که شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران برای ما بسیار سخت و سنگین بود، گفت: برای رهبر ایران ارزش خاصی قائل هستم و آن را شهید می‌دانم زیرا ایشان در کرانه‌های آسمان‌ زندگی می‌کرد و از مرگ هیچ هراسی نداشت. روحیه‌ای که حتی در نزدیکان آن شخصیت معنوی نیز آشکار دیده می‌شد. هر چند شهادت رهبر، خانواده ایشان و کودکان مدرسه میناب برای ما بسیار سخت بود.

اهتمام به خانواده دغدغه همیشگی رهبر شهید بود

اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قرقیزستان افزود: در دین مسیح، یکی از مهمترین رکن‌ها موضوع حمایت از خانواده و اهمیت دادن به این فریضه الهی است، موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر آن تاکید داشتمد و ما هم بر همین سیره تاکید داریم. فارغ از هر مذهبی آن فرزند که به والدین خود احترام بگذارد بدون شک در آیند از کشور و میهن خود نیز دفاع خواهد کرد.

همیشه شیفته سفر به ایران هستم

رهبر ارتدوکس‌های قرقیزستان با اشاره به علاقه خود برای سفر به جغرافیای ایران عنوان کرد: اعتقاد و تمایل قلبی به این مرز و بوم به آن حد است که در شرایط جنگ حتی هراس نداشتم اگر میسر بود به این سرزمین صاحب تمدن، اندیشه و صد البته پرجاذبه رفته و از نزدیک با ملت مقتدر آن مصاحبت کنم.

اقلیت‌های دینی در ایران از تساوی حقوق بهره‌مندند

وی با بیان این که در تمام مراسم‌های دینی قرقیزستان، همواره برای پیروزی و سربلندی فلسطین و جمهوری اسلامی ایران دعا می‌کنم، افزود: حقوق تساوی و احترام متقابل به مذاهب اقلیت‌های دینی امروز در ایران از شعارزدگی نمود عینی یافته است و افزون بر آزادی عمل در برپایی سنت‌ها و آیین‌های مختلف افتتاح ایستگاه متروی با شکوهی در شهر تهران به نام «حضرت مریم(س)» گواه این ادعا است.

سرگی زاگربلنی خاطرنشان کرد: نمونه‌هایی از این تلاش به راستی مقدس‌ترین کارها در مسیر برقراری صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز است که نمود آن در جامعه مسیحیان جهان بازتاب خوبی داشته و موید نگاه متعالی ایران و عنایت کریمانه رهبری ایران نسبت به پیروان حضرت مسیح (ع) است.

پس از آن، رایزن فرهنگی کشورمان در قرقیزستان با تأکید بر جایگاه والای حضرت عیسی مسیح(ع) و حضرت مریم(س) در دین مبین اسلام، اظهار کرد: اسلام احترام ویژه‌ای برای پیروان آیین مسیحیت قائل است و مردم ایران نیز همواره با نگاه احترام‌آمیز به مسیحیان نگریسته‌اند.

وی با اشاره به سابقه طولانی همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در ایران، افزود: مسیحیان ایران در کنار سایر هموطنان خود در فضایی مبتنی بر احترام متقابل و همدلی زندگی می‌کنند و این همزیستی نمونه‌ای ارزشمند از تعامل سازنده میان ادیان ابراهیمی است.

سیفی همچنین ابراز امیدواری کرد که با گسترش ارتباطات و همکاری‌های فرهنگی و دینی میان کلیسای ارتدوکس قرقیزستان و نهادهای مرتبط در ایران، زمینه توسعه روابط میان پیروان این کلیسا با مردم ایران و مسیحیان ایران، بیش از پیش فراهم شود و شناخت متقابل و تعاملات فرهنگی و انسانی میان دو طرف ارتقا یابد.

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