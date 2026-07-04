به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید رضا حیدر زیدی، روحانی هندی در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد شاهی آصفی شهر لکهنو هند برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: مظلومیت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(ره) مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را بیش از پیش تقویت کرد و روح تازه‌ای به جریان مقاومت بخشید.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید گفت: این تشییع، در حقیقت تشییع یک رهبر وابسته به مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام است. و این مراسم تشییع، به یکی از ماندگارترین و کم‌نظیرترین اجتماعات تاریخ معاصر تبدیل خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که نمونه آن در تاریخ کمتر دیده شده است.

انتقاد از سیاست‌های آمریکا

حجت‌الاسلام سید رضا حیدر زیدی در ادامه سخنان خود، با اشاره به مواضع دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت: وی تصور می‌کرد که با شهادت رهبر انقلاب، این مسیر پایان خواهد یافت، اما با گذشت زمان، حتی مردم آمریکا نیز متوجه خواهند شد که چه اشتباه بزرگی از سوی حاکمانشان صورت گرفته و پیامدهای آن دامان خودشان را خواهد گرفت.

فرهنگ عاشورا و استمرار راه مقاومت

وی با تأکید بر سنگینی این مصیبت برای جهان اسلام گفت: برخی افراد نه‌تنها در غم مسلمانان شریک نشدند، بلکه به شادی و خوشحالی پرداختند؛ همان‌گونه که پس از واقعه عاشورا، پیروان یزید شادی کردند. تاریخ نشان داده است که ظلم و ستم پایدار نخواهد ماند و سرانجام، ستمگران گرفتار خواری و رسوایی خواهند شد.

امام جمعه لکهنو خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله تشییعی تاریخی برگزار خواهد شد و جهان خواهد فهمید که پیروان مکتب کربلا چه کسانی هستند. ما پیروان راه حسین علیه‌السلام هستیم؛ هرچه خون بیشتری در این راه تقدیم شود، این مکتب استوارتر و پیروزی آن نزدیک‌تر خواهد شد، و در نهایت این ظالمان هستند که در طوفان حوادث نابود خواهند شد.

حجت‌الاسلام سید رضا حیدر زیدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اگرچه دهه نخست محرم به پایان رسیده است، اما اندوه حسینی و روح عزاداری باید همواره در جامعه زنده بماند؛ زیرا عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام عامل بقای دین پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، پاسداری از شعائر الهی و مرزبندی میان حق و باطل است.

وی تأکید کرد که عزاداری تنها به گریه و سوگواری محدود نمی‌شود، بلکه مکتبی برای تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی انسان است و روح مسئولیت‌پذیری را در جامعه زنده نگه می‌دارد.

حجت‌الاسلام سید رضا حیدر زیدی در تفسیر آیه شریفه ﴿الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ گفت: تلاوت سوره احزاب در اعمال عاشورا یادآور این حقیقت است که انسان مؤمن، تنها از خدا می‌ترسد و در برابر هیچ قدرت و ظلمی تسلیم نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به آیه ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ﴾ تأکید کرد: این آیه پیام جاودانه وفاداری، ایثار و پایبندی به عهد الهی را بیان می‌کند. در روایات نیز آمده است که امام حسین علیه‌السلام هنگام شهادت برخی یاران خود در کربلا، این آیه را تلاوت فرمودند.

امام جمعه لکهنو در بخش دیگری از سخنان خود، به حادثه اخیر توزیع مشکوک مواد سمی در یکی از دسته‌های عزاداری هند اشاره کرد و از عزاداران خواست با هوشیاری و دقت بیشتری در مراسم حضور داشته باشند.

وی گفت: چنین حوادثی نشان می‌دهد که برای حفاظت از مجالس و دسته‌های عزاداری باید تدابیر منظم و مؤثری اندیشیده شود تا از هرگونه اقدام خرابکارانه جلوگیری گردد.

نقش جوانان در حفاظت از شعائر حسینی

این کارشناس دینی با یادآوری وفاداری شهدای کربلا، از جمله حضرت سعید و حضرت زهیر علیهماالسلام، از هیئت‌ها و انجمن‌های مذهبی خواست گروهی از جوانان مسئولیت‌پذیر را برای مراقبت و تأمین امنیت مراسم عزاداری تعیین کنند تا هرگونه اقدام مشکوک یا شرارت‌آمیز به‌موقع شناسایی و خنثی شود.

وی خاطرنشان کرد: جوانانی که در مسیر حفاظت از عزاداری و شعائر حسینی خدمت می‌کنند، از نظر اجر و فضیلت، کمتر از عزاداران و برگزارکنندگان مراسم نیستند.

این روحانی هندی با نقل روایتی از امام رضا علیه‌السلام گفت: امام موسی کاظم علیه‌السلام از آغاز ماه محرم تا روز عاشورا همواره در حال اندوه و حزن بودند. به گفته وی، سیره معصومان علیهم‌السلام نشان می‌دهد که در ایام عزای حسینی، ظاهر و باطن انسان باید رنگ و بوی غم سیدالشهدا علیه‌السلام داشته باشد.

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