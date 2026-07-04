امام جمعه نجف اشرف: تشییع رهبر شهید، یک رویداد جهانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، گفت: امروز ما با یک رخداد جهانی مواجه هستیم و آن تشییع رهبرِ بزرگ‌ترین انقلاب در تاریخ معاصر و مرجع دینی که توانست ۳۷ سال انقلاب را رهبری کند و به همراه خانواده‌اش به شهادت رسید.

وی افزود: امروز آغاز وداع با این شهید بزرگوار است و در اینجا ملت ایران تأکید می‌کند که ما در حال تشییع یک جنازه نیستیم، بلکه این گرامیداشتِ یک رسالت و انقلاب است؛ این تشییعِ یک فرد نیست، بلکه تأکید بر حیات است. امروز شاهد پیوند ملت ایران از یک سو و حضور کشورهای بزرگ در وداع با این رهبر بزرگ هستیم و ایستادگی در برابر جنگی را می‌بینیم که استکبار جهانی علیه ملت ایران به راه انداخته است.

امام جمعه نجف اشرف بیان داشت: در اینجا کلام عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب (سلام الله علیها) خطاب به یزید را یادآور می‌شویم که فرمود: (فوالله ما فریت إلا جلدک) «به خدا سوگند پوست خود را می‌شکافی…». امروز ملت عراق پس از گذشت چند روز از استقبال از شهیدِ عصر و اسوه صبر، امام سید خامنه‌ای - که خداوند مقامش را در دنیا و آخرت متعالی گرداند - ایستاده‌اند. ملت عراق به ایران پیام می‌دهد که ما با شما هستیم؛ شهید شما شهید ما، جنگ شما جنگ ما و مصیبت شما مصیبت ماست.

دعوت از عشایر و عموم مردم عراق برای مشارکت گسترده در وداع باشکوه با شهیدِ عصر

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی در همین راستا، از عشایر شریف و عموم مردم مؤمن عراق خواست که در این وداع باشکوه با شهیدِ عصر، مشارکت گسترده داشته باشند. ما در ایام عاشورا یاد کربلا را زنده می‌کنیم و می‌گوییم: "کذب الموت فالحسین مخلد کلما اخلد الزمان تجدد"«مرگ دروغ است، چرا که حسین جاودان است؛ هر زمان که روزگار می‌گذرد، نام او تازه‌تر می‌شود.»

وی در امور داخلی گفت: «کمپین فجر» و کشف و پیگرد پرونده‌های فسادِ نجومی که با کل بودجه کشور برابری می‌کند، و دستگیری عاملان آن، گامی در جهت درست است. همه منتظر سه چیز هستند: ۱. پیگیری سایر پرونده‌ها، ۲. موضع قاطع دستگاه قضایی، و ۳. بهبود وضعیت فقرا، ساخت بیمارستان‌ها و مدارس و تکمیل زیرساخت‌ها با این میلیاردها [دلار] سرقت شده که متعلق به مردم است.

ما خواستار حفاظت از شیعیان در سوریه هستیم

امام جمعه نجف اشرف در خصوص مسائل منطقه ای گفت: خواستار حفاظت از شیعیان در سوریه هستیم؛ چرا که اخباری از تعرض به آن‌ها توسط جریان‌های طائفه‌ای تروریستی در مقابل دیدگان نظام حاکم به گوش می‌رسد. به شما می‌گوییم: خدا یار شما باشد ای شیعیان اهل‌بیت؛ خداوند حافظ و ناصر شما در برابر کید دشمنان است. ما شکوه خود را نزد صاحب‌الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌بریم و می‌گوییم: (إلهی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإلیک المشتکی وعلیک المعول فی الشدة والرخاء)«خدایا گرفتاری بزرگ شد و پوشیده بر ملأ گشت و پرده کنار رفت و امید بریده گشت و زمین تنگ شد و خیرات آسمان دریغ شد و پشتیبان تویی و شکایت تنها به جانب تو است، در سختی و آسانی تنها بر تو اعتماد است».

خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی پس از توصیه به تقوا با استناد به آیه «وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا…» (آل‌عمران/۱۲۰)، درباره قانونِ «تقوا + صبر = پیروزی» سخن گفت. این قانون در قیام امام حسین (علیه السلام) و حرکت اسرای اهل‌بیت (علیهم السلام) متبلور است.

وی به واقعه سخن گفتن سر مبارک امام حسین (علیه السلام) در مسیر کوفه تا شام اشاره کرد و با استناد به کتاب «الحسین فی الفکر المسیحی» نوشته آنتوان بارا و روایات اسلامی، تأکید کرد که همان‌طور که جسد مرده در داستان بنی‌اسرائیل به قدرت الهی به سخن آمد، سخن گفتن سرِ مبارک سیدالشهدا (علیه السلام) نیز بر اساس صریح قرآن و اجماع مفسران، امری شدنی و از نشانه‌های عظمت اهل‌بیت (علیهم السلام) است.

...........

پایان پیام