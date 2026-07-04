رهبر شهید، پرچمدار ولایت، مقاومت و بیداری امت اسلامی بودند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید صفی حیدر، دبیرکل تنظیم المکاتب هند، در پیامی اظهار داشت: آیتالله العظمی سید علی خامنهای، عمر پربرکت خویش را در مسیر عزت اسلام، دفاع از مظلومان، پاسداری از ولایت و ترویج فرهنگ استقامت سپری کرد و نامش بهعنوان خادمی بزرگ برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد ماند.
متن پیام به شرح زیر است:
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾
پس از شهادت این شخصیت بزرگ جهان اسلام، مرجع عالیقدر و رهبر شهید، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، دلهای مؤمنان و آزادگان جهان سرشار از غم و اندوه شد. امروز، همزمان با مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، دوستداران اهلبیت علیهمالسلام در سراسر جهان با چشمانی اشکبار و قلبهایی اندوهگین، به مقام والای این رهبر بزرگ ادای احترام میکنند. اگرچه ما از نظر ظاهری در ایران حضور نداریم، اما دلها، دعاها و احساساتمان در کنار ملت بزرگ ایران است و خود را شریک این عزای بزرگ میدانیم.
سازمان «تنظیم المکاتب» این مصیبت جانسوز را به محضر حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه الشریف، مراجع عظام تقلید، علمای اسلام، ملت شریف ایران، خاندان معظم شهید، بهویژه رهبر معظم آیتالله سید مجتبی خامنهای دامت برکاته، و همه مؤمنان و مؤمنات جهان تسلیت عرض میکند.
در ادامه این پیام آمده است: سراسر زندگی این رهبر شهید، جلوهای روشن از آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم صلیالله علیه وآله و اهلبیت علیهمالسلام بود. ایشان عمر پربرکت خود را در راه پاسداری از ولایت اهلبیت علیهمالسلام، عزت اسلام، حمایت از مظلومان و ترویج روحیه استقامت و پایداری سپری کردند. خدمات ارزشمند علمی، عملی و اجتماعی ایشان به اسلام و امت اسلامی، همراه با مجاهدتها و فداکاریهای بزرگشان، برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد ماند.
حجتالاسلام والمسلمین سید صفی حیدر از عموم مؤمنان درخواست کرده است در این روزها، برای اهدای ثواب و علو درجات آن فقید سعید، به تلاوت قرآن کریم، برگزاری مجالس ترحیم، دعا، صدقه و انجام کارهای خیر توجه ویژه داشته باشند و با الهام از اخلاص، تقوا، حقگویی و روحیه خدمت به دین در سیره آن رهبر شهید، این راه نورانی را ادامه دهند.
در پایان این پیام، از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است که این خادم بزرگ اسلام را در زمره اولیای خاص خود قرار دهد، او را در جوار حضرت محمد و آل محمد علیهمالسلام از عالیترین مراتب کرامت برخوردار سازد و با شهدای کربلا محشور فرماید.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
سید صفی حیدر، دبیر کل سازمان تنظیم المکاتب هند
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پایان پیام
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