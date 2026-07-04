دیدار وزیر خارجه ایران با مقامات کشورهای مختلف در تهران / ابلاغ همدردی با ملت ایران در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های کشورهای مختلف جهان در سفر به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کردند.

دیدار نماینده ویژه دولت تایلند با عراقچی

آقای پامران پری پامیدا توکارا، رئیس شورای مشورتی سیاست خارجی تایلند که به نمایندگی از پادشاه و دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، با عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

این مقام ارشد تایلندی با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی پادشاه و نخست‌وزیر و دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی که مورد احترام آحاد ملت بود، همچنین شهادت جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور فرستاده ویژه تایلند در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدردی و ابراز همبستگی پادشاه، دولت و مردم تایلند با دولت و مردم ایران قدردانی کرد.

دیدار وزیر امور خارجه بورکینافاسو با عراقچی

کارماکو جین ماری ترائوره، وزیر امور خارجه بورکینافاسو که به نمایندگی از این کشور و همچنین کنفدراسیون سه کشور ساحل شامل بورکینافاسو، نیجر و مالی برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه بورکینافاسو با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس‌جمهور، دولت و مردم این کشور و کشورهای نیجر و مالی با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی را تسلیت گفت.

آقای ترائوره ضمن تمجید از ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای غیرقانونی، تصریح کرد که ملت ایران تبدیل به الگویی بی‌بدیل از عزت‌طلبی و استقلال‌خواهی برای همه ملت‌های آزاده شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم بورکینافاسو با جمهوری اسلامی ایران، بر عزم ایران برای تداوم و تقویت مناسبات خوب و برادرانه با بورکینافاسو تأکید کرد.

کنستانت سرژ بوندا، وزیر امور خارجه کنگو برازاویل که برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، روز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس‌جمهور، دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با اشاره به وجود ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان در کشورهای آفریقایی از جمله کنگو، برای گسترش روابط در حوزه‌های مختلف و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فناوری ایران تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم کنگو برازاویل با جمهوری اسلامی ایران، و نیز مواضع ارزشمند این کشور در مجامع بین‌المللی در حمایت از ایران، بر اهتمام ویژه رهبری و رئیس‌جمهور ایران برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی تأکید کرد.

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