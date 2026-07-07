به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلمان خورشید، وزیر اسبق امور خارجه و وزیر پیشین قانون و دادگستری هند، برای شرکت در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب به تهران آمده بود.

خورشید گفت: من بارها به ایران سفر کرده‌ام و هر بار تجربه‌ای جذاب و فراموش‌نشدنی برایم رقم خورده است؛ اما این سفر فرق می‌کند. من به نمایندگی از حزب خود، کنگره ملی هند و همچنین از سوی مردم کشورم به ایران آمده‌ام تا ضمن ادای احترام و وداع با رهبر شهید، اعلام کنم ما در کنار اندیشه‌ها، افکار و چشم‌انداز ایشان ایستاده‌ایم.

وی افزود: اگر بخواهم آیت‌الله خامنه‌ای شهید را به مردم کشورم معرفی کنم، خواهم گفت سال‌هاست شخصیتی را ندیده‌اند که در عین برخورداری از معنویت، درک کاملی از زندگی اجتماعی و مسائل سیاسی داشته باشد.

وزیر اسبق امور خارجه هند گفت: زندگی رهبر شهید ایران درس‌های بزرگی برای همه ما و برای نسل‌های آینده به همراه دارد.

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