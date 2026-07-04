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راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده در مسیر بصره ـ کربلا برای مراسم تشییع رهبر شهید

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
کد مطلب: 1835493
راه‌اندازی قطارهای فوق‌العاده در مسیر بصره ـ کربلا برای مراسم تشییع رهبر شهید

شرکت راه‌آهن عراق، قطارهای فوق‌العاده‌ای را برای جابه‌جایی عزاداران مراسم تشییع شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت راه‌آهن منطقه جنوب عراق اعلام کرد که با موافقت مدیرعامل شرکت راه‌آهن این کشور، قطارهای فوق‌العاده‌ای برای انتقال مسافران از استان بصره به شهر کربلا در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ به حرکت درخواهد آمد.

«رضا محمد الهاشمی» مدیر راه‌آهن منطقه جنوب عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قطارهای فوق‌العاده به‌منظور انتقال عزاداران برای شرکت در مراسم تشییع شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و کربلا، اختصاص یافته است.

وی افزود که این قطارها ساعت ۲۰:۳۰ (هشت و نیم شب) حرکت خود را آغاز خواهند کرد.

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