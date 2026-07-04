به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حیدر کبون» مدیر بخش شعائر و زیارتهای میلیونی استانداری نجف امروز شنبه از آمادگی این استان برای برگزاری مراسم تشییع پیکر حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای خبر داد و اعلام کرد تاکنون بیش از ۶۰ موکب حسینی برای حضور در این مراسم ثبتنام کردهاند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری شفق نیوز اظهار داشت که مراسم تشییع ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه از پل روگذر بیمارستان صدر در نجف آغاز شده و تا حرم مطهر حضرت امام علی(ع) ادامه خواهد یافت.
کبون افزود: کمیته برگزاری مراسم، سومین نشست خود را برای بررسی آخرین آمادگیها برگزار کرده و در حال فراهم کردن همه امکانات و خدمات مورد نیاز برای عزاداران و شرکتکنندگان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تاکنون بیش از ۶۰ موکب حسینی برای خدمترسانی در این مراسم ثبت شدهاند و پیشبینی میشود شمار آنها به بیش از ۱۰۰ موکب افزایش یابد. بیشتر این موکبها در طول مسیر تشییع مستقر خواهند شد و خدمات مختلفی به زائران ارائه خواهند کرد.
در همین حال، «یوسف کناوی» استاندار نجف، در گفتوگو با شفق نیوز اعلام کرد که مراسم تشییع در دو بخش برگزار میشود. بخش نخست، مراسمی رسمی با حضور رؤسای سه قوه، رهبران جریانهای سیاسی، وزیران دولت و نمایندگان پارلمان عراق خواهد بود و بخش دوم، مراسمی مردمی است که اقشار مختلف جامعه عراق در آن حضور خواهند داشت.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه به خبرگزاری شفق نیوز اعلام کرد که دفتر «علی الزیدی» نخستوزیر عراق، به تمامی وزارتخانهها و واحدهای اداری دستور داده است اتوبوسهایی را برای انتقال شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکرحضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای در استانهای نجف و کربلا اختصاص دهند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما