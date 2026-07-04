نشست هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید در کربلا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ادامه مقدمات برگزاری مراسم تشییع آیتالله شهید سید علی خامنهای (ره)، نشست کمیته مقدماتی ویژه این مراسم در استانداری کربلای معلی با حضور شماری از مقامات ارشد عراقی و ایرانی برگزار شد.
به گزارش رسانههای عراقی، این نشست با حضور «احسان العوادی»، رئیس کمیته عالی نظارت بر مراسم تشییع و رئیس دفتر نخستوزیر عراق، «جاسم نصیف الخطابی»، استاندار کربلا، «محمد کاظم آلصادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و «عبدالرحیم ساداتی»، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، به همراه جمعی از مسئولان و فرماندهان برگزار شد.
در این جلسه همچنین «عبدالعزیز المحمداوی»، مسئول کمیته عالی نظارت بر مراسم تشییع در سازمان حشد الشعبی و رئیس ستاد این نیرو، «علی الحمدانی»، فرمانده عملیات فرات میانی در حشد الشعبی، «علی الزیدی»، مدیرکل امنیت و انضباط حشد الشعبی، «مهند العقابی»، مدیرکل اطلاعرسانی حشد الشعبی، «قیس المحمداوی»، جانشین فرماندهی عملیات مشترک عراق، «علی الهاشمی»، فرمانده عملیات کربلا، «احمد علی زوینی»، فرمانده پلیس استان کربلا، به همراه شماری از فرماندهان حشد الشعبی، مسئولان اجرایی و اعضای شورای استانداری حضور داشتند.
حاضران در این نشست آخرین تمهیدات مربوط به برگزاری مراسم تشییع را بررسی کرده و درباره سازوکارهای هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و کمیتههای تخصصی، نحوه تقسیم وظایف و مسئولیتها برای اجرای منظم برنامهها و نیز تدابیر لازم برای اجرای طرح سازماندهی مراسم به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشست همچنین ابعاد لجستیکی، رسانهای و اجرایی مراسم مورد بررسی قرار گرفت و شرکتکنندگان بر ضرورت هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول بهمنظور برگزاری هرچه منظمتر مراسم تشییع در استان کربلای معلی تأکید کردند.
طبق برنامهریزیهای انجام شده، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب قرار است غروب روز سهشنبه وارد عراق شده و مراسم تشییع در شهر نجف اشرف از صبح روز چهارشنبه آغاز شود و پس از آن نیز پیکر مطهر وارد شهر کربلای معلی خواهد شد.
به گفته مقامات ایرانی، برنامهای برای مراسم تشییع رهبری در سایر شهرهای عراق به ویژه بغداد پیشبینی نشده است.
در این میان گروهها، عشایر و موکبهای مذهبی خود را برای استقبال از پیکر مطهر آماده میکنند. روز گذشته نیز عشایر و قبایل مختلف عراقی با صدور فراخوانهایی خواهان حضور و مشارکت گسترده در مراسم تشییع در روز چهارشنبه آتی در دو استان نجف اشرف و کربلای معلی شدند.
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