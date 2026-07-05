جشن خونین روز استقلال آمریکا؛ ۸ مجروح بر اثر تیراندازی!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنج نفر، از جمله دو کودک، در تیراندازی روز شنبه هم‌زمان با جشن روز استقلال آمریکا در شهر نیویورک مجروح شدند. طبق گزارش رسانه‌های محلی، پنج نفر، از جمله دو کودک هفت و پنج ساله، حوالی ساعت ۱۰:۳۵ شنبه شب به وقت محلی (بامداد یکشنبه به وقت تهران) هنگام تماشای آتش‌بازی در بروکلین مجروح شدند.

کودکان در سن‌های ۵، ۷، ۱۲ و ۱۴ می‌باشند که از ناحیه پا، ران یا شکم هدف گلوله قرار گرفته‌اند. همچنین یک زن ۲۱ ساله از ناحیه سینه زخمی شده و وضعیت او وخیم اعلام شده است.

نشریه نیویورک‌پست به نقل از پلیس محلی گزارش می‌دهد که تیراندازی در منطقه کانی آیلند بروکلین رخ داده است. هر پنج قربانی زنده مانده و با وضعیت پایدار به بیمارستان منتقل شده‌اند. پلیس هنوز جزئیات این حادثه را مشخص نکرده است.

...............

پایان پیام