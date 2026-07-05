به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تأکید کرد که ملت عراق هرگز کسانی را که در کنار این کشور ایستادهاند، فراموش نخواهد کرد. وی همچنین شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای را نماد مبارزه با ظلم و طغیان در عصر حاضر دانست.
حمودی در «نشست گفتوگو» اظهار داشت: عراقیها هرگز کسانی را که در کنار آنان ایستادند، تنها نمیگذارند و جهان غیرت و وفاداری آنان را در مراسم تشییع شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای خواهد دید.
وی افزود: امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، نماد این عصر در مبارزه با ظلم و استبداد بر اساس مکتب امام حسین(ع) و در راه آزادی، کرامت و عدالت بود.
رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ادامه داد: شهید آیتالله العظمی خامنهای زهد، شجاعت، بردباری، دانش و شناخت دقیق سیاسی از شیوه تفکر دشمن را در وجود خود جمع کرده بود و بر همین اساس، کشوری توانمند با اتکا به ظرفیتهای خود و ملتی بزرگ و مقتدر بنا نهاد.
وی خاطرنشان کرد: به برکت خون شهید آیتالله العظمی خامنهای، انقلاب اسلامی ایران با روحیهای نیرومندتر تجدید حیات یافت و حضور گسترده مردم، پیام روشنی از ایستادگی و چالش با دشمن را به نمایش گذاشت.
حمودی همچنین گفت: شهید آیتالله العظمی خامنهای همواره دوستدار عراق و مردم عراق بود، از انقلاب اسلامی عراق حمایت میکرد و برای عراق از خودگذشتگی نشان داد. او در نبرد با داعش، انبارهای تسلیحاتی ایران را برای پشتیبانی از نیروهای حشد الشعبی گشود.
وی در پایان تأکید کرد: ما هرگز کسانی را که در کنار ما ایستادند، رها نخواهیم کرد. غیرت، جوانمردی و روحیه قدردانی ملت عراق در استقبال و تشییع امام شهید آیتالله العظمی خامنهای به شکلی ویژه و باشکوه نمایان خواهد شد. شهید آیتالله العظمی خامنهای همواره به حوزههای علمیه قم و نجف نزدیک بود و برای حفظ همگرایی و انسجام میان این دو حوزه اهتمام ویژهای داشت.
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