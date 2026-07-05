به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست کمیته اطلاع‌رسانی و فضای مجازی ستاد مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در قم با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، حجت‌الاسلام والمسلمین طوسی رئیس کمیته و مدیرکل صدا سیمای مرکز استان قم و جمعی از مسئولان و فعالان رسانه‌ای برگزار شد.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌ها برای پوشش رسانه‌ای مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای انعکاس هرچه بهتر این رویداد تاریخی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تأکید بر اهمیت و ابعاد این مراسم، اظهار کرد: اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران، اتفاقی بی‌نظیر و تاریخی است که در حافظه ملت ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در ثبت و روایت این رویداد افزود: اصحاب رسانه باید با تمام توان در میدان حضور داشته باشند و این حماسه بزرگ را به‌صورت دقیق و هنرمندانه مستندسازی کنند و بهترین و ماندگارترین قاب‌ها را برای ثبت در تاریخ به تصویر بکشند.

در ادامه این نشست، نیازها و الزامات اصحاب رسانه برای پوشش هرچه بهتر این مراسم بزرگ، از جمله مسائل مربوط به استقرار رسانه‌ها، تسهیلات فنی، دسترسی‌ها و هماهنگی‌های لازم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر فراهم‌سازی بسترهای لازم برای فعالیت رسانه‌ها تأکید شد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه نیز بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های رسانه‌ای برای انعکاس شایسته این رویداد تاریخی تأکید کردند.

............

پایان پیام