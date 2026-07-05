به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی از مراسم وداع آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، نوشت که هزاران نفر پیش از آغاز رسمی مراسم در خیابان‌های منتهی به محل تشییع حضور یافته و خواستار انتقام از دشمنان ایران شده‌اند.

این روزنامه با اشاره به برآورد مقام‌های ایرانی گزارش داد که شمار شرکت‌کنندگان در مراسم تهران ممکن است به ۲۰ میلیون نفر برسد و با احتساب آیین‌های برگزارشده در تهران، قم، مشهد و شهرهای زیارتی عراق، مجموع حاضران به حدود ۳۵ میلیون نفر افزایش یابد؛ آماری که به نوشته تلگراف، این مراسم را در زمره بزرگ‌ترین آیین‌های تشییع در تاریخ معاصر قرار می‌دهد.

تلگراف همچنین حضور گسترده مردم را نشانه‌ای از محبوبیت و پشتوانه اجتماعی آیت‌الله خامنه‌ای توصیف کرد و نوشت که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها در غرب درباره بروز ناآرامی یا تضعیف انسجام داخلی ایران، جمعیت انبوهی از مردم برای بدرقه رهبر شهید در خیابان‌ها حضور یافته‌اند.

این روزنامه در ادامه با اشاره به حضور هیئت‌هایی از حدود ۱۰۰ کشور در این مراسم، این مشارکت را نشان‌دهنده ابعاد بین‌المللی آیین تشییع و جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان ارزیابی کرد.

..........

پایان پیام