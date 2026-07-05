آستان مقدس جمکران جزئیات برگزاری مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس مسجد جمکران در اطلاعیهای، تمهیدات و برنامههای پیشبینیشده برای تسهیل حضور زائران در مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، شبستانهای امام حسن عسکری(ع) و کاظمین برای اسکان زائران خواهر و شبستانهای کربلا و بقیع برای اسکان زائران برادر در نظر گرفته شده است. همچنین خواهران تنها از درب شماره یک و برادران از دربهای شماره دو و شش امکان ورود و خروج خواهند داشت.
در این اطلاعیه آمده است که مسجد مقام تا اطلاع ثانوی تعطیل بوده و نمازهای جماعت در شبستان بقیع و در صورت تکمیل ظرفیت، در شبستان امام حسن عسکری(ع) برگزار میشود. همچنین نماز بر پیکر رهبر شهید در صحن جامع مهدوی اقامه خواهد شد.
آستان مقدس جمکران از زائران خواسته است برای حضور در این مراسم، مهر، قرآن کریم، تسبیح، چفیه، آب آشامیدنی، تنقلات سبک و لوازم شخصی همراه داشته باشند و در صورت تمایل، با همراه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم «یالثارات» در شکوه هرچه بیشتر این آیین مشارکت کنند.
بر اساس این اطلاعیه، پارکینگهای شماره یک و دو و محدوده صحن حضرت ابراهیم خلیلالله(ع) برای استقرار زائران خواهر و صحن جامع مهدوی، صحن رسول اعظم(ص) و صحن عیسی بن مریم(ع) برای استقرار زائران برادر اختصاص یافته است. همچنین سرویسهای بهداشتی هر بخش نیز متناسب با محل استقرار زائران تعیین شده است.
آستان مقدس مسجد جمکران همچنین اعلام کرد برنامههای فرهنگی این آستان از ساعت ۱۸ روز دوشنبه آغاز شده و تا پایان مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید ادامه خواهد داشت و از زائران دعوت کرد با رعایت نظم و همکاری با خادمان، در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم مشارکت کنند.
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