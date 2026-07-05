به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری مراسم باشکوه وداع با پیکر رهبر شهید امت اسلامی، مهاجران افغانستانی مقیم ایران با برپایی دهها موکب پذیرایی و فرهنگی در اطراف مصلی امام خمینی (ره) و نقاط مختلف پایتخت، نقش فعال و چشمگیری در خدمترسانی به عزاداران ایفا کردند.
این موکبهای مهاجرین افغانستانی با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی متنوع، از جمله توزیع غذای گرم، نوشیدنی، بستههای فرهنگی-مذهبی و برپایی غرفههای اطلاعرسانی، میزبان هزاران سوگوار بودند.
مهاجران افغانستانی با شور و اشتیاق فراوان، از ساعات اولیه مراسم تا دیروقت در محلهای اطراف مصلی حضور یافتند و با خدمترسانی خالصانه، نمادی از همدلی و وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشتند. این خدمترسانی امروز و فردا در تهران و روزهای آتی در قم و مشهد هم ادامه دارد.
برپایی این موکبها که با هماهنگی و مشارکت گسترده جامعه افغانستانی مقیم ایران انجام شد، بازتابدهنده عمق محبت و ارادت آنان به رهبر شهید انقلاب بود. بسیاری از عزاداران ایرانی از این ابتکار مهاجران قدردانی کرده و آن را نشانهای از انسجام و همبستگی میان مسلمانان توصیف کردند.
این حضور فعال و خدمترسانی گسترده مهاجران افغانستانی، نه تنها به برگزاری باشکوه مراسم وداع کمک شایانی کرد، بلکه بار دیگر نشان داد که این جامعه با همدلی خود در لحظات حساس، دوشادوش ملت ایران ایستاده و با خدمات فرهنگی و پذیرایی خود، بخشی از بار سنگین میزبانی را بر عهده گرفتهاند.
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