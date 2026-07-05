به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدحسن اجاقنژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، از تکمیل مقدمات میزبانی از پیکر مطهر آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در این مسجد خبر داد.
وی اظهار کرد: جایگاه استقرار پیکرهای مطهر در مسجد مقام آماده شده و محل برگزاری نماز و استقرار مهمانان نیز پیشبینی و تجهیز شده است.
تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به انتقال پیکرهای مطهر به قم در شامگاه دوشنبه افزود: آیین وداع با حضور مراجع تقلید، علما و شخصیتهای مدعو در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از اقامه نماز صبح، نماز بر پیکرهای مطهر اقامه میشود و سپس مراسم وداع، عزاداری و نوحهسرایی با حضور عاشقان و ارادتمندان در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام اجاقنژاد همچنین با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با بیت و دفتر رهبر انقلاب، تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم تشییع انجام شده و در مسیر تعیینشده، همه امکانات و تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری باشکوه این آیین فراهم شده است.
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