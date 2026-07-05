به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسپانیایی از حضور شخصیت‌ها و هیئت‌های رسمی، فرهنگی و رسانه‌ای از اسپانیا و چندین کشور آمریکای لاتین در مراسم وداع با پیکر آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در مصلای امام خمینی(ره) تهران خبر دادند.

به نقل از رسانه‌های اسپانیایی، فالدراک لودوینگ یانتسکه ویتاکر، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه، در رأس یک هیئت رسمی در این مراسم حضور یافت و ضمن ادای احترام به پیکر رهبر شهید، پیام تسلیت دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه، و روساریو موریلو، معاون رئیس‌جمهور، را به خانواده ایشان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

وزیر امور خارجه نیکاراگوئه همچنین در جریان سفر خود به تهران با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و بر همبستگی دولت و ملت نیکاراگوئه با جمهوری اسلامی ایران تأکید و شهادت آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر شهدای ایرانی را تسلیت گفت.

در این مراسم همچنین نماینده ویژه جمهوری کوبا به همراه هیئتی رسمی حضور یافت و با ادای احترام به پیکر رهبر شهید، همدردی کشورش با ملت ایران را اعلام کرد.

علاوه بر هیئت‌های رسمی، جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای از کشورهای اسپانیا، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه نیز در آیین وداع حضور یافتند و با ابراز همدردی با ملت ایران، یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

در حاشیه این مراسم، شماری از اعضای هیئت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نسخه اسپانیایی کتاب «خون دلی که لعل شد»، خاطرات آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از سال‌های مبارزه، زندان و تبعید را در دست داشتند.

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