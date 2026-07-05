به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گریگوری ماتروسوف، کشیش کلیسای ارتدوکس روسیه و نماینده اداره روابط خارجی این کلیسا، در گفت‌وگویی اظهار داشت که شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، نه‌تنها موجب تضعیف ایران نشد، بلکه این کشور را بیش از گذشته قدرتمند ساخت.

وی که از جمله میهمانان حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بود، در پاسخ به پرسشی درباره شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای گفت: اگر بخواهم ایشان را به مردم کشورم معرفی کنم، خواهم گفت که تمام عمر خود را در راه خدا و در خدمت به مردم ایران سپری کرد و تا پایان این مسیر، از جان خود نیز گذشت.

ماتروسوف افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی گمان می‌کردند با ترور رهبر انقلاب اسلامی، راه برای سلطه بر ایران هموار خواهد شد، اما این محاسبه کاملاً نادرست بود.

وی تأکید کرد: برخلاف تصور واشنگتن و تل‌آویو، شهادت آیت‌الله خامنه‌ای موجب تقویت ایران شد و این کشور پس از این حادثه، قدرتمندتر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد.

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