موضع قاطع ایران در حمایت از لبنان، گواهی بر شجاعت و وفاداری است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که هیئتهای ارشدی از لبنان به نمایندگی از مجلس اعلای اسلامی شیعیان، جنبش امل، حزبالله، تعداد دیگری از احزاب و جنبشهای اسلامی و همچنین علما و شخصیتهای مذهبی این کشور برای شرکت در مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید امت اسلامی از چند روز قبل به ایران سفر کردهاند، شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان که در مراسم افتتاحیه کنفرانس بینالمللی بزرگداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کرده بود، طی سخنانی، از جمهوری اسلامی ایران به خاطر موضع قاطع آن در حمایت از لبنان و مقاومت قدردانی کرد.
شیخ علی الخطیب اظهار داشت که این موضع ایران، گواهی بر شجاعت و وفاداری این کشور و رهبری آن به لبنان و مردمش است. پایداری ایران در مواجهه با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی یک چتر حمایتی قوی برای ملتهای منطقه ایجاد کرد؛ زیرا اگر ایران در این جنگ پیروز نمیشد، فرصت بزرگی برای دشمن صهیونیستی جهت ادامه تجاوزگریهای آن در منطقه فراهم میشد، اما مقاومت و استواری ایران مانع از این کار شد و اجازه نداد که دشمنان به اهداف خود برسند.
وی در ادامه به پایداری ملت و مقاومت لبنان در برابر تجاوزات و اشغالگریهای صهیونیستها اشاره کرده و اظهار داشت: مردم لبنان نمونه افسانهای از مقاومت، صبر و وحدت را با وجود رنج آوارگی و خسارات انسانی و مادی عظیم ناشی از تجاوزات صهیونیستها، به نمایش گذاشتند که همه جهان را شگفتزده کرد.
................
پایان پیام/
نظر شما