به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لس‌آنجلس‌تایمز در گزارش میدانی خود از تهران، ناچار به انعکاس صحنه‌های تاریخی از حضور خیل عظیم جمعیت در راهپیمایی روز دوشنبه شده است؛ جمعیتی که به گفته این روزنامه، از مراسم تشییع سردار سلیمانی در سال ۲۰۲۰ نیز فراتر رفته و تصاویر هوایی پخش‌شده از صداوسیمای جمهوری اسلامی، وسعت بی‌سابقه آن را تأیید کرده است. این رسانه با اشاره به حمل پلاکاردهای «مرگ بر ترامپ» و «مرگ بر نتانیاهو» و به ‌دار آویختن مترسک‌های آنان، این حرکت را نه یک سوگواری صرف، بلکه اعلام عزم ملی برای «انتقام سخت» و تداوم راه رهبر شهید توصیف کرده و به نقل از عزاداران، بر تعهد آنان به خون‌خواهی و ادامه مسیر مقاومت صحه گذاشته است.

این گزارش در ادامه، تشییع باشکوه را در بستر مذاکرات پساجنگ با آمریکا تحلیل کرده و به این نکته اذعان دارد که ایران از این نمایش وحدت، به‌عنوان اهرمی برای تحقق خواسته‌های راهبردی خود نظیر حاکمیت بر تنگه هرمز، پیشبرد برنامه هسته‌ای و حل مناقشات منطقه‌ای بهره می‌برد. لس‌آنجلس‌تایمز با اشاره به توقف مذاکرات تا پایان مراسم، این پیام را از سوی تهران روشن می‌داند که هرگونه توافق، منوط به پذیرش واقعیت‌های جدید میدان توسط آمریکاست؛ واقعیت‌هایی که در آن، ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک خود، اهرم فشار را در اختیار گرفته و «بازی زمان» را به نفع خود مدیریت می‌کند.

در بخش پایانی، این روزنامه غیبت رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به دلیل تدابیر امنیتی و هم‌زمانی این مراسم با تعطیلی گسترده معابر، فرودگاه‌ها و زندگی روزمره را نشان از مدیریت منسجم کشور در برگزاری این رویداد عظیم می‌داند. لس‌آنجلس‌تایمز در نهایت با وجود تلاش برای بزرگنمایی چالش‌ها، ناچار از انعکاس این حقیقت است که جمهوری اسلامی با پشتوانه حضور میلیونی و شور انقلابی، بار دیگر ثابت کرده که تهدیدات و ترورهای دشمنان، نه تنها اراده ملت را سست نمی‌کند، بلکه عزم آنان برای تداوم راه شهدا و تحقق وعده‌های الهی را صد چندان می‌نماید.

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