به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، در نشست خبری خود به مهمترین سوالات خبرنگاران در خصوص تحولات منطقه، تنگه هرمز، مذاکرات هستهای و روابط ایران و چین پاسخ داد.
آقای رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، با تأکید بر اینکه این اقدام «هزینه خدمات» است و نه عوارض یا مالیات، گفت: بر اساس قوانین بینالمللی و با هدف تأمین امنیت ناوبری، حفاظت از محیط زیست و ارائه خدمات دریانوردی، ایران هزینه مشخصی را از کشتیهای عبوری دریافت خواهد کرد. این هزینهها پس از پایان دوره ۶۰ روزه تفاهم با آمریکا، اجرایی میشود.
وی همچنین اعلام کرد: برای کشورهای دوست و همپیمان از جمله چین، تسهیلات و ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. چین همواره در شرایط سخت در کنار ایران بوده است، بنابراین طبیعی است که در این زمینه نگاه ویژهای به این کشور داشته باشیم.
رحمانی فضلی در خصوص وضعیت فعلی تردد در تنگه هرمز گفت: خوشبختانه روند تردد کشتیهای تجاری بهتدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است و هماهنگیهای لازم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عمان، انجام شده است. وی همچنین اذعان کرد که حجم ترددها هنوز به سطح قبل از تنشهای اخیر نرسیده، اما روند رو به بهبود است.
یکی از محورهای اصلی این نشست، برنامه هستهای ایران بود. سفیر ایران با اشاره به فتواهای مقام معظم رهبری و قوانین داخلی، بهصراحت اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزههای دینی، اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی، هرگز به دنبال تولید یا توسعه سلاح هستهای نبوده و نیست. برنامه هستهای ما کاملاً صلحآمیز و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
آمریکا؛ عامل اصلی ناامنی در منطقه
سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، آمریکا را عامل اصلی ناامنی و بیثباتی در منطقه معرفی کرد و افزود: در حالی که مذاکرات با آمریکا در جریان بود، این کشور همراه با رژیم صهیونیستی، اقدام به حمله نظامی به تأسیسات و مناطق غیرنظامی ایران کردند که منجر به شهادت جمعی از شهروندان و فرماندهان نظامی ما شد. این اقدامات نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت دریافت هزینه در این برهه زمانی، در پاسخی قاطع گفت: این سوال را باید از آمریکا بپرسید که چرا صلح را بر هم زد. ایران هرگز آغازگر تنش نبوده، اما در برابر هرگونه تجاوز و زورگویی، پاسخ قاطع و متقابل خواهد داد.
رحمانی فضلی در پایان با اشاره به پایبندی ایران به تعهدات مندرج در تفاهمنامه با طرفهای مذاکرهکننده، تأکید کرد: ما به تعهدات خود پایبندیم، اما اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند یا دست به اقدام غیرمنطقی بزند، ایران کاملاً آماده است و پاسخ مقتضی خواهد داد.
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